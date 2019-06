Ana Rucner priprema se za tradicionalni festival već devetu godinu zaredom.

Tradicionalni festival "Ana u gradu“ u organizaciji hrvatske glazbenice Ane Rucner bit će održan već devetu godinu zaredom. Unatoč tome uzbuđenje se s godinama nije smanjilo.

"Svake godine jednako sam uzbuđena kao i prve godine. Uzbuđenje počne već početkom godine s prvim pripremama i kako projekt napreduje, kako slažemo puzzle u prekrasan mozaik, tako i uzbuđenje raste. Ne mogu vjerovati da je festival već sljedeći tjedan. Iskreno, jedva čekam da počne", priznala je Ana.

Iz godine u godine trudi se gostima pružiti nešto novo, sama osmišlja repertoar. Između ostalog, ove će godine moći uživati u izvedbama Sandre Bagarić, ali i u jednom sasvim novom doživljaju.

"Budući da je ovaj moj autorski festival za mene doista poseban, uvijek pozivam kao goste meni drage kolege i prijatelje s kojima sam već podijelila radosti muziciranja. Jedne godine to su bili moji prijatelji, vrsni glazbenici iz Italije, svoju je virtuoznost pokazao i mladi engleski pijanist Oliver Poole, tu su i moji dragi roditelji i brat, prošle godine svojim je anđeoskim glasom poseban doživljaj priuštio posjetiteljima i dječak Marko Bošnjak, a prije nekoliko godina, nakon zajedničkog nastupa na Euroviziji gosti su mi bili Deen i Dalal iz Sarajeva. Mnogo je bilo gostiju i svaki nastup na Srđu ostat će mi u vječnom pamćenju.

Ove godine moji su gosti Sandra Bagarić i Darko Domitrović, a pripremili smo raznovrstan program, repertoar ljubavnih pjesma i izbor iz mjuzikala. Ove godine prvi put osim već tradicionalnog jutarnjeg koncerta 21. lipnja u 5 ujutro u amfiteatru Excelsa nekretnina na Srđu nastupam i navečer u 20 sati na molu restorana Kantenari u Sunset Beachu Dubrovnik, gdje ću ispratiti na spavanje prvo ljetno sunce. To će biti isto tako poseban doživljaj kao i jutarnji koncert", otkrila je Ana.



U cijeli je projekt uključeno i Kazalište slijepih i slabovidnih osoba "Novi život".

"Jako sam sretna što su se mom pozivu odazvali i dragi prijatelj Vojin Perić i njegove kolege. Ovo će biti odlična prilika da ljudima približe svoj način života i pokažu svoj način doživljaja svijeta. Izvest će dvije predstave: "Jučer sam se sjetio plav" 22. 6 u 20 sati i "Čovječja ribica" 23. 6 u 20 sati, obje u Kneževom dvoru. Cijeli prihod s predstava darivat ćemo Udruzi Dubrovačko-neretvanske županije pa od srca pozivam drage Dubrovčane da u što većem broju dođu na predstave'', objasnila je Ana.



Otkrila nam je i što za nju osobno znači pripremiti i održati ovakav jedan projekt u gradu poput Dubrovnika.

"Uvijek sam maštala o tome da imam svoj festival, na kojem ću svirati ono što volim i koji će mi služiti i za dobra djela posvećena osobama u potrebi. Kad sam vidjela dubrovački Srđ, osjetila sam da je to pravo mjesto. Nakon prve godine festivala u gradu koji je imao lijepi, ali očekivan program za jedan takav vikend-festival, odlučila sam ponuditi posjetiteljima nešto originalno što još nisu čuli. Dobila sam ideju ranojutarnjeg koncerta, a amfiteatar na dubrovačkom Srđu idealna je lokacija zbog svog položaja i ljepote. Da bi moja ideja i dandanas živjela, imam sjajan tim suradnika u produkciji, menadžmentu i komunikacijama.

Da sam previše razmišljala o reakcijama, vjerovatno se ne bih ni usudila napraviti tako nešto. Išla sam za srcem i sa željom da to bude nešto posebno i lijepo, pritom ne očekujući ništa. Danas je prošlo devet godina i ne mogu biti sretnija kada vidim zadovoljna lica svoje publike i njihov lijepi odaziv na taj koncert.

Kad sam prvi put vidjela Dubrovnik, zaljubila sam se u ovaj prekrasni grad i poželjela u njemu nešto organizirati. Bila sam jako sretna kad se prvi put održao festival 'Ana u Gradu', a danas sam jako ponosna što je naišao na veliki interes posjetitelja i što ga ove godine održavamo već deveti put. No uspjeh ne bi bio ovakav da nema mog sjajnog tima koji ulaže puno truda u organizaciju, produkciju i komunikaciju. Kad posjetitelji stignu na koncerte, sve izgleda savršeno, no iza svega stoji puno puno truda i detalja o kojima se treba brinuti. Jako sam zahvalna i svim medijima koji podržavaju ovaj projekt."

Nakon festivala Ana ne planira odmor, već neke nove projekte.

"Ljeto je za mene uvijek radno, očekuje me mnogo koncerata na Jadranu, mnoge od njih imat će prilike čuti strani turisti, što me jako veseli jer su to prilike da vide moje videospotove koji prikazuju sve dijelove naše zemlje i kad ih vide, jako se zainteresiraju i požele ponovno posjetiti Hrvatsku. Dio ljeta provest ću u studiju i dovršavati svoj novi CD 'Croatian Heritage', a u planu su i još neki novi projekti", otkrila nam je.



Na Aninu profilu na Instagramu možemo vidjeti da voli putovati pa nam je otkrila planira li posjet nekoj novoj destinaciji.

"Volim putovati, no većina mojih putovanja vezana je za posao, tako da zapravo usput doživim ljepote neke zemlje. No ove godine u siječnju sam prvi put otišla sama na Jamajku u posjet prijateljima i doživjela tu zemlju kroz ljude, običaje, hranu, i baš me oduševila. Čovjek se zamisli kad vidi te drage ljude koji unatoč oskudici pokazuju veliku sreću i zahvalnost onime što imaju. Inače sam ljetni tip i volim sunce i more i već se veselim svakom slobodnom trenutku koji ću provesti sa sinom u morskim radostima. Vrlo često nastupam u Kini, gdje držim Masterclassove, a nedavno sam nastupila kao motivacijski govornik i na TEDxCEIBS-u, uz mnoge poznate osobe. Kini ću se često vraćati i u sljedećim mjesecima jer me tamo očekuje puno nastupa i jedna nova suradnja", ispričala nam je.



Ani kao majci ponekad je teško uskladiti privatne i poslovne obveze, ali ona se u tome sjajno snalazi i održava ravnotežu.

"Teško mi je koliko i svakoj drugoj majci, sve je stvar dobre organizacije i podrške obitelji. Sva sreća da je tehnologija danas jako uznapredovala pa se svaki dan, i kad sam na putu, mogu čuti i vidjeti sa sinom na Skypeu pa je komunikacija lakša. Zahvalna sam na poslovnim mogućnostima koje se otvaraju i dajem sve od sebe da budem i dobra mama i umjetnica", priznaje Ana.

U odgoju i brizi o sinu pomaže joj i bivši suprug Vlado Kalember, s kojim je nakon razvoda ostala u dobrim odnosima.

"Vlado i ja zajednički se brinemo o sinu. Sve je moguće kad postoji dobra volja i kad se u prvi plan stave interesi djeteta", smatra glazbenica.



Nismo mogli odoljeti, a da Anu ne upitamo postoji li možda neka nova osoba koja je osvojila njezino srce, na što nam je kratko i jasno odgovorila da trenutačno ne postoji.