Adna Šestić, finalistica showa Supertalent, rekla nam je da pobjedu nije ni očekivala jer je zadovoljna pomakom koji je ostvarila do finalne emisije.

Adna Šestić, publici Supertalenta poznatija i kao Jankova miljenica, za finalni nastup odabrala je pjesmu Tonyja Cetinskog ''Kao u snu'' i opet rasturila izvedbom.

Iako nije pobijedila, sigurno je da su njezin talent mnogi prepoznali.

''Treme je bilo začuđujuće malo, osim tog nekog umora, nakon čitavog dana i generalnih proba, baš sam bila prilično smirena'', opisala je Adna kako se osjećala tijekom svoje izvedbe. Priznala je da su joj svi komentari žirija bili predivni, ali da joj onaj Martinin jako puno značio.

Naime, Martina je zaključila da je finalnom izvedbom Adna svima začepila usta ako su i postojali neki zli jezici.

U finalnoj emisiji Adna je pokazala i da zna svirati glasovir.

''Nisam baš tako dobra, ali ovo je bilo više za moju dušu. Cilj je bio da u tom djelu nastupa ja dočaram kao da sama sa sobom radim glazbu. Valjda je tako i izgledalo'', nada se Adna.

A s pojavljivanjem u Supertalentu, mnogi su se zainteresirali za ovu djevojku divnog glasa.

''Puno je tu intervjua, poziva, poruka, ali od finalnog nastupa definitivno moram reći i zaustavljanja po cesti. Sve je to pozitivno, ali potrebno mi je još neko vrijeme da se naviknem na sve to. Prije godinu dana nisam mogla ni zamisliti da bi mi se sve to moglo događati. Što je da je, očekivala sam neke pozitivne komentare u smislu - cura fino pjeva, ništa posebno, ali ovo je iznad svih mojih očekivanja'', priznala nam je Adna.

Kako nam je rekla, o pobjedi nije ni razmišljala jer je bila toliko zadovoljna svojim finalnim nastupom da o ostalome nije ni razmišljala.