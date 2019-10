Igor Kojić objavio je fotografiju na kojoj je Severinin sin, unatoč tome što je sud to zabranio.

Severinin suprug Igor Kojić nije poštovao odluku suda koja se tiče objavljivanja, odnosno neobjavljivanja fotografija njezina sina Aleksandra, kojeg je dobila s poduzetnikom Milanom Popovićem, na društvenim mrežama i morat će snositi posljedice, prenosi Blic.

Naime, Igor je na svom profilu na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se se nalaze on, njegov otac Dragan Kojić Keba, Severina i maleni Aleksandar te pod opis slike napisao "obiteljski dan". Učinio je to unatoč privremenoj mjeri koju je na Popovićev zahtjev donio Općinski građanski sud u Zagrebu, prema kojoj su i on i Severina morali s društvenih mreža izbrisati Aleksandrove fotografije, a zabrana se odnosi i na svaki javni vid njegova eksponiranja.

Rok za brisanje fotografija iznosio je osam dana, a Severina i Igor na tu su odluku uložili žalbu Županijskom sudu u Dubrovniku. Blic saznaje kako je ona ipak odbijena jer konačna odluka suda još uvijek nije donesena.

Novčana kazna koju Igor mora platiti iznosi tri tisuće kuna, a prema zakonu može se dvostruko uvećati svaki sljedeći put ako se pojavi nova fotograifja.

Ovo nije prvi put da Igor ne poštuje odluke suda jer se prvi put na takvu zabranu oglušio još 2017. godine.