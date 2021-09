Iggy Azalea snimljena je u oskudnoj haljini koja je istaknula njene obline nakon kocerta u New Jerseyju.

Popularna australska reperica Iggy Azalea odlučila se pohvaliti svim svojim dražima i to krenuvši na zabavu nakon koncerta u New Jerseyju, na kojem je nastupila zajedno s Pitbullom.

31-godišnja Iggy tako se našla na meti paparazza koji su ju okružili i to zahvaljujući pripijenoj haljinici koju je odabrala, a koja joj je tek s nekoliko trakica zadržala bujne obline na mjestu jer grudnjak nije nosila, a do izražaja je posebno došla njena pozadina.

"Barbie lutka", napisala je uz fotografiju koju je objavila na profilu na Instagramu gdje ju prati 15 milijuna pratitelja.

Iggy je nedavno priznala kako u posljednje vrijeme jedva spava usklađujući poslovne i majčinske obaveze, no na prvi pogled to se nikako ne bi moglo reći. Pjevačica je naime prije godinu i pol dobila sina Onyxa s reperom Playboijem Cartijem, a uz glazbu je pokrenula i vlastitu beauty kolekciju. Tijekom veze Iggy i Playboi Carti prekidali su nekoliko puta, no čini se kako su odlučili obnoviti romansu, a kao kruna ljubavi stigao im je sinčić.

2015. godine priznala je povećanje grudi, a stručnjaci za plastičnu kirurgiju uvjereni su da je u pozadinu ugradila implantante što je i česta tema na njezinim društvenim mrežama gdje rado objavljuje golišave fotografije.