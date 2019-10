Prepuno Hrvatsko narodno kazalište s nestrpljenjem je dočekalo jedinstveni nastup četiri iznimne glazbenice.

Radojka Šverko, Martina Tomčić Moskaljov, Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac, uz glazbenog gosta Brunu Krajcara, vrhunskim i emotivnim izvedbama obilježili su posebnu noć posvećenu svima onima koje je na neki način dotakla bolest štitnjače, uz poruku da u svojoj bolesti nisu sami. Sav prihod od ulaznica namijenjen je liječenju i poboljšanju kvalitete života oboljelih od bolesti štitnjače te podizanju svijesti o ovoj bolesti koja zahtjeva cjeloživotnu terapiju i praćenje.

Glazbena čarolija započela je zajedničkom izvedbom pjesme "Dalmatino povišću pritrujena", a nakon toga su uslijedile vrsne interpretacije brojnih domaćih i stranih glazbenih brojeva poput pjesama "Summertime", "Caruso", "Oprosti mi", "Nisi više moja bol" i "I Do It for You". Kraj koncerta obilježila je izvedba velikog hita "Vilo moja", čije je stihove, uz četiri dive, pjevalo i cijelo kazalište.

Bila je ovo rijetka prilika vidjeti ove četiri glazbenice zajedno na pozornici, a da su se itekako svidjele publici potvrdio je i gromoglasni pljesak kojim su ispraćene, uz obećanje da ih publika neće morati dugo čekati da ih ponovno s užitkom sluša u ovom sastavu.

Hrvatska udruga za bolesti štitnjače ovim je koncertom obilježila dvanaest godina djelovanja, a posvećen je dr. Tomislavu Budimiru, prvom predsjedniku udruge, koji nas je napustio prije pet godina. Verica Mešić, predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače, pozdravila je sve prisutne te je još jednom naglasila važnost dobrote, ljubavi i zajedništa ljudi koji tada mogu učiniti nemoguće I doprijeti do svačijeg srca. Akademik Kusić potvrdio je da je Hrvatska visoko na ljestvici zemalja koje se uspješno nose s bolestima štitnjače, a riječ je o bolestima od kojih najčešće obolijevaju žene.

Humanitarni koncert održao se u organizaciji Hrvatske udruge za bolesti štitnjače i Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Umag, a pod pokroviteljstvom Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva kulture, Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada Zagreba, Grada Umaga, Hrvatskog društva za štitnjaču te Hrvatskog društva za tumore glave i vrata.