Hugh Laurie snimljen u Londonu tijekom šetnje sa svojim psom, a zbog brade ga na fotografijama nije lako prepoznati.

Britanski glumac Hugh Laurie (62) najpoznatiji je po ulozi legendarnog doktora Housea u istoimenoj seriji, iako je iza njega bogata karijera, no sada bi ga teško prepoznali i najveći obožavatelji.

Hugha su paparazzi ovaj tjedan ulovili dok je u Londonu šetao svojeg psa, a na fotografijama ne nalikuje na sebe jer ima gustu i sijedu bradu.

Radi li se ovdje o novom imidžu ili se jednostavno malo zapustio, nije poznato, no sigurno je ga na promjenu nije natjerala uloga jer u mini-seriji "Why Didn't They Ask Evans?", koja izlazi ove godine, glumac ima urednu i puno kraću bradu.

Ipak, pravim obožavateljima njegova lika i dijela ovo ne bi trebalo biti veliko iznenađenje jer je Lauri u ranijim intervjuima isticao kako ne posvećuje puno pažnje svojem izgledu, a paparazzi su ga već i prošle godile ulovili u sličnom izdanju.

"Generalno mi se više sviđa kako izgledaju muškarci u Engleskoj, nego oni u Americi. Bez obzira kojim se poslom bave, Amerikanci su besprijekorno njegovani i uređeni. Kosa suše fenom, a čini mi se okolo hodaju s češljom u džepu. Nedavno sam večerao s Georgeom Cloonyjem i bio je tako zgodan. Ali ja više volim opušten pristup nego da dobro izgledam. Pretjerano uređivanje smatram gubitkom vremena, umjesto toga korisnije bi bilo da naučim svirati trombon", ispričao je jednom prilikom uvijek originalni Hugh.

Lice ove ljepotice nikako ne odaje njezine godine, a ovakvu figuru u badiću poželjele bi i upola mlađe žene! +26

Pogledajte kome je Sanja Doležal poletjela u zagrljaj usred koncerta, mnogi bi joj mogli pozavidjeti! +26