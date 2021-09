Hugh Jackman se na profilu na Instagramu oprašta od svog oca Christophera Johna koji je preminuo u 85. godini.

Glumac Hugh Jackman objavio je na društvenim mrežama tužnu vijest da je njegov otac Christopher John preminuo u 85. godini života. Uz očevu fotografiju objavio je i dirljiv status koji je malo koga ostavio ravnodušnim.

"U ranim satima na Dan očeva moj je tata mirno preminuo. U dubokoj tuzi ispunjen sam i velikom zahvalnošću i ljubavlju. Moj je tata jednom riječju bio izvanredan. Život je posvetio obitelji, poslu i vjeri. Molim se da je sada u miru, s Bogom", napisao je Hugh.

Christoper je Hugha i njegovu dvojicu braće odgojio kao samohrani otac, jer je slavni glumac imao tek osam godina kada ih je majka Grace napustila i preselila se iz Australije u Veliku Britaniju.

"Bilo je to traumatično. Mislio sam vjerojatno da će se vratiti, ali takvi osjećaji samo su se nastavljali", izjavio je jednom prilikom i dodao kako je majku nakon što ga je napustila viđao otprilike jednom godišnje.

Tek kada je imao 12 godina shvatio je da se ona više neće vratiti, a toga se prisjetio i u intervjuu za "60 Minutes" u kojem se slomio do suza.

"Moj otac je moja stijena. Od njega sam naučio sve o lojalnosti, pouzdanosti, postojanju iz dana u dan, bez obzira na sve", izjavio je tada.

Za The Australian Women's Weekly otkrio je i da se godinama osjećao traumatiziranim i posramljenim jer ga je majka napustila, no ipak da je godinama kasnije uspio razgovarati s njom i shvatio da otišla jer je vodila svoje bitke koje on kao dijete nije mogao razumjeti.

"Znam da se borila. Bila je u bolnici nakon što sam se ja rodio, patila je od postporođajne depresije", izjavio je Hugh kojem se tih dana ipak i dalje teško prisjećati.