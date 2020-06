"Naša je odjeća izrađena od 100% organskog pamuka koji svojim sastavom jamči nevjerojatnu mekoću i podatnost", istaknula je Izabel Kovačić, suvlasnica lunilou.

Gotovo ne postoji modni brend koji se u posljednjih godinu dana nije okrenuo ekološkoj osviještenosti i održivoj proizvodnji.

U svjetskim razmjerima, moda i modni trendovi toliko su se brzo izmjenjivali da su se izgubile sezone i kreativne smjernice rezultirajući pojavom novog trenda kojeg nazivamo slow fashion.



"75% materijala kojeg koristi modna industrija završi na odlagalištima. To je ekvivalent jednog kamiona tekstilnog smeća u sekundi."



Slow fashion je pokret dizajniranja, izrade i kupnje odjeće u svrhu kvalitete i dugotrajnosti. Potiče sporiju proizvodnje, poštene plaće, nižu emisiju ugljika i (u idealnom slučaju) nula otpada. Umjesto da jure trendove, slow fashion modni brendovi koriste trajnije stilove i stvaraju klasične i svestrane komade.

Lunilou je upravo takav brend koji već nekoliko godina neumorno gradi svoju prepoznatljivu priču, stvara svoje vlastite trendove i pravila igre. Lunilou je jedan od najpopularnijih dječjih brendova i od samih početaka imaju jedan cilj i jednu misiju, a to je proizvodnja eko odjeće koja ne samo da brine za osjetljivu dječju kožu već pri tome brine i za okoliš u kojem ta djeca žive.

Uvijek inovativni u dizajnu, uporni u ostvarivanju vlastitih ciljeva, a to je kombiniranje ekološke osviještenosti i modnog izričaja, lunilou je i ovoga puta svojom novom kolekcijom uspio oduševiti. Najmekši organski pamuk pretvoren je u neodoljive retro komade koji će savršeno pristajati bebama, ali i malo većoj djeci omogućujući im udobnost pokreta i slobodu kretanja.



"Ovo je kolekcija na kojoj smo dugo radile i koju smo vrlo pažljivo smišljale. Kako smo i same pobornice slow fashiona, kroz vlastiti brend pokušavamo svoje kupce educirati o važnosti kvalitete i čistoće materijala koju kupuju i stavljaju na svoju kožu i kožu svoje djece. Upravo iz tog razloga naša je odjeća izrađena od 100% organskog pamuka koji svojim sastavom jamči nevjerojatnu mekoću i podatnost", izjavila je Izabel Kovačić, suvlasnica lunilou.



Djeca su nam uvijek najbitnija, a ujedno i najosjetljivija na okoliš koji ih okružuje. Upravo iz tog razloga lunilou proizvodi pažljivo su odabrani zbog svoje kvalitete, čistoće i dizajna.



"Kao i u svakoj kolekciji dizajn je prilagođen našoj eko viziji i misiji. Svaki komad je poput malog platna koji se maštom i kreativnošću može pretvoriti u stilsko umjetničko djelo. Naš dizajn je vrlo umjeren, a boje su vrlo prirodne i pastelne. Ovakav princip održavamo već nekoliko godina i jako smo ponosni na činjenicu kako je upravo ovakav pristup modi ono što privlači naše kupce. Frotir i muslin su nam u fokusu ove kampanje koja nam je možda jedna od najdražih do sad, " objasnila nam je suvlasnica Ivana Čirjak.



Kolekcija će uskoro biti dostupna u novom showroomu u Zagrebu, a frotirne setove, topiće, kratke hlačice, haljine i kućne ogrtače od muslina koji se nalaze u novoj lunilou kolekciji možete već danas pronaći na www.lunilou.com.

Za više informacija posjetite i službenu Facebook i Instagram stranicu lunilou.