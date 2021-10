Elijah Wood, Debra Messing i Paul Scheer samo su neke od holivudskih zvijezda koje su se oglasile o tragičnom događaju koji se dogodio na snimanju filma "Rust".

Brojni poznati glumci i djelatnici filmske industrije oglasili su se putem društvenih mreža nakon tragičnog događaja na setu filma "Rust" tijekom kojeg je njihov 63-godišnji kolega Alec Baldwin slučajno ubio 42-godišnju snimateljicu Halynu Hutchins i ranio 48-godišnjeg redatelja Joela Souzu.

Jedan od njih je glumac i zvijezda filmova "Gospodar prstenova" Elijah Wood koji je na Twitteru napisao kako je Halynina smrt apsolutno zastrašujuća i poražavajuća, dok je redatelj James Gunn priznao kako je jedan od njegovih najvećih strahova upravo bio taj da će netko biti smrtno ozlijeđen na njegovom setu.

"Ne mogu shvatiti kako je to moguće. Puno je ljudi trebalo biti nemarno da se ovo dogodi i to je zločin. Halyna je bila ogroman talent i muka mi je u želucu", napisao je glumac Paul Scheer.

I’m gutted. This is beyond a tragedy and there are so many rules in place to make sure this can’t happen. I can’t even fathom how this is possible. So many people had to be negligent. This is a crime. Halyna was a tremendous talent. I’m sick to my stomach. https://t.co/JviMb0aupu