Helena Janjušević mentorica je u novoj sezoni showa "ples sa zvijezdama", a za DNEVNIK.HR je otkrila nepoznate detalje iz privatnog života.

Show "Ples sa zvijezdama" vraća se na Novu TV 6. ožujka, a i u ovoj sezoni gledat ćemo svima već dobro poznatu domaću plesačicu Helenu Janjušević

U istom showu već je sudjelovala i 2019. godine, kada joj je plesni partner bio Damir Kedžo, a ne krije koliko je uzbuđena zbog prilike da ponovno bude nečija mentorica.

"Toliko sam bila ushićena kada sam dobila THE POZIV od produkcije. Neizmjerno sam zahvalna i istovremeno ponosna što sam dio ovako lijepe priče, kvalitetne produkcije i sadržaja koji smatram da je zanimljiv svoj publici pred malim ekranima te daje prostora plesnoj umjetnosti", kazala je Helena za DNEVNIK.HR.

Otkrila nam je i kako teku pripreme i je li zadovoljna svojom zvijezdom.

"Definitivno ono što sam priželjkivala sam i dobila. Radišan, uporan, smiješan i imamo jako dobru komunikaciju. Treniramo svaki dan, slušam i pratim njegov napredak, ponekad je trening 'lakši' kako bi se tijelo brže regeneriralo, ali sve u svemu udaran je tempo i pazim ga. On je zaista plesni partner za poželjeti!" govori plesačica.

U prošloj sezoni je s Damirom Kedžom iz natjecanja ispala peta, pa nas je zanimalo je li joj sada u cilju pobijediti.

"Na prvom mi je mjestu zadovoljstvo partnera s cjelokupnim procesom, da se osjeća dobro i otkriva nove vještine. Ipak je to vrlo intenzivan period i želim mu omogućiti najljepše moguće sjećanje vezano za ovaj projekt, s druge strane voljela bi da budemo čim dulje jer mislim da to zaslužuje, isto tako svjesna sam koliko je cijeli cast zvijezda plesno jak i talentiran, što me iznimno veseli jer će cijeli program biti bogat i gledatelji će uživati nedjeljom uz male ekrane, naposljetku tu su publika i suci da donesu odluku", kaže .



Helena se plesom bavi od svoje treće godine. Prva plesna tehnika kojom se počela baviti je jazz, zatim je nadograđivala znanje sa suvremenim, hip-hopom, MTV-em i latino plesovima.

"Rana ljubav se rodila igrom slučaja jer sam imala zdravstvenih problema kao mala, te za iz tog razloga krenula na vježbice i ples, jednostavno sam se pronašla u izražavanju pokretom zahvaljujući mojoj prvoj trenerici Slavici Šenk, koju nikada neću zaboraviti. Ona je bila ta koja je prepoznala da 'imam smisla i mota' za ples, te me odgajala i usmjeravala na najbolji mogući način, bez natjecanja već je fokus bio na kreativi, što je meni bilo izuzetno oslobađajuće za um i tijelo. Roditelji i moji nonići su me podržavali u svemu, vozikali gdjegod je trebalo i pratili na nastupima", ispričala nam je.

Gledali smo je i u drugim showovima Nove TV, poput "Supertalenta" i "Tvoje lice zvuči poznato", a evo koji joj je omiljeni.

"Omiljeni nakon PSZ-a je TLZP, kao prvo zbog cijele plesne obitelji koju je Igor Barberić okupio, a s druge strane obožavam kombinaciju glume i plesa te vračanje u najbolje spotove i nastupe koji su se događali kroz proteklih 40 godina. Baš je dobra energija na setu, posebna je to ljubav i zajedništvo", objašnjava Helena.

Surađivala je i s brojnim poznatim pjevačima kao što su Severina, Indira, Franka, Danijela Martinović, Antonija Šola, Mario Roth, Petar Grašo, Lana Jurčević , Dino Merlin i Albina, pa ne čudi da joj je teško izdvojiti omiljene suradnje.

"Izuzetno mi je teško trenutno izdvojiti jednu, to pitanje može za nekih 70 godina. Svaka suradnja me izgradila, naučila i pružila nove prilike i otvorila mnoga vrata, izdvojiti ću tri koje su pobudile novi val u meni, vezano za kreativu. Suradnja s gospodinom Dinom Merlinom, čiji je spot režirala nevjerojatna Kukla, uz to prošlu godinu sam s Albinom doživjela sve njene highlithe uz nevjerojatan tim ljudi kao što su Stefan Orlić, Franić, Karlo Rusan, Saša i Branimir Mihaljević. I evo za kraj, definitivno prva turneja prekrasne Severine, koju su koreografirali Matic Zadravec i Erik Bukovnik", kaže i dodaje kako je ponosna na sve projekte na kojima je radila.

"Svi su mi posebni jer mi je svaki donio puno znanja i iskustva, učimo cijeli život i smatram da je rast najbolji ponos, odnosno trenutak kada shvatiš da usavršavanju nema kraja", ističe Helena.

Dotaknuli smo se i komplimenata na račun izgleda kojima je pratitelji na Instagramu obasipaju, a iako ne krije da uživa u njima, kaže da joj je draže kada je pohvale zbog nečeg drugog.

"Najdraže mi je dobiti komplimente vezano za energiju, profesionalnost i dobro odrađen projekt, što se tiče komentara vezanih za izgled, lijepo je čuti, ali nema mi istu težinu kao maloprije navedene stavke. Svakako lijepe riječi su vjetar u leđa", priznaje.

Ljudi je već prepoznaju i na ulici, a njoj je najdraže kada joj se obrate mladi plesači koji je pitaju za savjet.

Na kraju nam je odala i pokoji detalj iz svojeg privatnog života, a otkrila je i svoj ljubavni status, koji je zanimao mnoge.

"Udata nisam, zauzeta jesam, volim puno svoju familiju, prijatelje, chubbya i neizmjerno jako mi nedostaju moji nonići. Volim putovati, učiti nove jezike i kulture, a ponekad mi najviše odgovara u tišini popiti kavu uz more", kaže.

Helena, koja je rodom iz Pule, radi i kao vanjski suradnik/profesor na Kineziološkom fakultetu, na odjeljenju za izobrazbu plesnih trenera, a ono što ju najviše pokreće i motivira je kreiranje plesnih koraka, koreografija ili koncepata.

