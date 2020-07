Heidi Klum pokazala je pratiteljima na Instagramu kako vježba kod kuće i otkrila savršene trbušnjake.

Manekenka Heidi Klum oduvijek se fokusirala na vođenje zdravog načina života i pazila je da bude u top formi, a ništa drugačije nije bilo ni tijekom karantene zbog koronavirusa tijekom koje je kod kuće sama vježbala.

A do joj je to pošlo za rukom 47-godišnja Heidi pokazala je profilu na Instagramu gdje je pokazala nevjerojatne trbušne mišiće, kakvima se malo tko može pohvaliti i to dok je vježbala s utezima.

"Tijelo, um, duša", napisala je kratko ali jasno uz objavu.

Heidi se na svoju rutinu zdravog življenja osvrnula još 2017. godine kada je javno progovorila o ženskom zdravlju.

"Jedna od stvari kojima djeca i ja započinjemo dan su smoothieji", izjavila je Heidi i dodala u frižideru drži unaprijed pripremljene sastojke tako da ih može čim prije pripremiti nakon što u 6 sati ujutro ustane iz kreveta.

Također je otkrila i da tijekom odrastanja nije jela zdravu hranu, a kilograme viška prikupi svaki put kad joj mama dođe u posjetu i sprema joj svoje delicije.

"Moja mama sve prži i priprema s kremastim umacima. Kad god dođe u posjetu - bum! Dobijem dvije kile", otkrila je Heidi.

Heidi je trenutno u braku s gitaristom benda Tokio Hotel, Tomom Kaulitzom, s kojim se vjenčala 2019. godine nakon godinu dana veze. Svoje prvo dijete, danas 15-godišnju kći Helen je dobila s talijanskim poduzetnikom Flavijem Briatoreom, a s glazbenikom Sealom dobila je 14-godišnjeg Henryja Gunthera, 13-godišnjeg Johana Rileyja i 10-godišnju Lou Sulolu.