Veza Heidi Klum i Toma Kaulitza vruća je tema svih svjetskih medija zbog razlike u godinama.

Supermodel Heidi Klum koja je nedavno proslavila 45. rođendan nedavno je progovorila o ljubavi sa 17 godina mlađim dečkom, gitaristom grupe Tokio Hotel Tomom Kaulitzom.

Otkad je u vezi s mlađahnim Tomom, njihove godine nepresušna su tema tabloida. "U posljednje vrijeme me drugi ljudi podsjećaju na to koliko imam godina, više nego ja sebe sama. Moj je dečko puno mlađi od mene i o toj me temi ispituje puno ljudi. Izgleda da je došlo vrijeme kada mi ljudi nabijaju te godine na nos i moram i na to dati neki odgovor“, rekla je tada njemačka ljepotica.

Heidi Klum i Tom Kaulitz (Foto: Profimedia)

"Inače, uopće ne razmišljam o tome toliko i ne zamaram se. Jednostavno morate živjeti sretan život bez da se brinete previše što drugi ljudi misle jer od toga ćete dobiti samo višak bora na licu", objasnila je.

Heidi Klum (Foto: Getty Images)

Podsjetimo, Heidi se u Toma zaljubila početkom ove godine nakon što je prekinula vezu s 31-godišnjim trgovcem umjetnina Vitom Schnabelom koji je utjehu pronašao u glumici i bivšoj supruzi Johnnyja Deppa, Amber Heard.

A da joj ljubav s mlađahnim glazbenikom koji iza sebe ima propali brak itekako godi, manekenka je dokazala posljednjih dana u Zapadnom Hollywoodu gdje je prošetala u dva zanosna izdanja izgledajući bolje nego ikad.

Par nije skrivao koliko je zaljubljen, a sve komplimente pokupila je upravo Heidi koja izgleda puno mlađe nego što jest.

Heidi Klum (Foto: Profimedia)

Čini se kako to tako ide kada imaš mlađeg muškarca pored sebe!