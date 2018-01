Oliver Frljić je u dramu Luiđija Pirandela "Šest likova traži autora" uspio uklopiti u stanje u hrvatskom društvu i napraviti satiričnu predstavu. Na sceni izmjena likova, od Zdravka Mamića do Željke Markić, a jedan od uprizorenih likova u predstavi, došao je i sam na premijeru.

Zdravko Mamić, Željka Markić, Thomson, Zlatko Hasanbegović i ostali gosti na svadbi Velimira Bujanca nose svinjske maske, slušaju turbofolk, uzimaju drogu. Parodija je to na početku Frljićeve nove predstave. Taj dio nije bilo dopušteno snimati. Iako vrlo provokativna, Frljić kaže kako je to ipak samo kazališna predstava.

"Mislim da se ne bi trebao nitko naći uvrijeđen, ovo je satira, satira je uvijek na neki način kritizirala i državu i centre političke moći", kaže Frljić.

Samog sebe kao gosta svadbe iz publike je gledao Zlatko Hasanbegović.

"Razmišljat ću o njoj dugo u noć", rekao je odgovorivši na naš upit što misli o predstavi.

Dalje se pojavljuje šest likova, članova obitelji, koji kroz kazališnu predstavu žele ispričati svoju priču. Prostitucija, bordel, silovanje, bračne prijevare, teme su koje su se redale, sve kako bi se pokazalo licemjerje koje nas okružuje. Likovi se cijelo vrijeme pravdaju kako sve to što rade, rade - u ime svoje obitelji. Svatko ima svoju verziju obiteljske priče. Traže autora, ali i svoje identittete.

"Mi smo također država, društvo koja već 26 godina traži svoj identitet. U toj potrazi se svašta dogodilo, puno toga i ne tako lijepog, takod pa mi se učinilo da ovaj komad može funkcionirati kao savršena metafora za hrvatsko društvo danas i ovdje", pojašnjava redatelj predstave Frljić.

Dramu Luiđija Pirandela iz 1921. godine u Frljićevoj režiji pratili su i kazališni kritičari. "Dojmila me predstava zato što nije površna. Predstava može biti umjetničke djelo ili ne, u ovom slučaju se radi o umjetničkom djelu. Ovdje je vjerojatno provokacija nepodnošljiva za nekoga, a netko ni ne primjećuje da je provokacija", kaže Tomislav Čadež, kazališni kritičar.

Premijera je okupila i brojne poznate osobe, poput odvjetnice Jadranke Sloković i autorice Mani Gotovac.

"Mislim da je kao predstava odlična, a što se tiče ovog njegovog načina. To je on. Ne možemo tražiti da on bude nešto drugo", komentirala je Sloković.

"Pogodio je naše stanje danas, koje je, rekla bih, tragikomično", dodala je Gotovac.