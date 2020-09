Harrison Ford i Calista Flockhart snimljeni su kako se ljube u zračnoj luci, a to je bilo njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti nakon čak godine dana.

Legendarni holivudski glumac Harrison Ford i njegova 22 godine mlađa supruga Calista Flockhart pojavili su se zajedno u javnosti i to nakon punih godinu dana i odmah su pokazali svima koliko se još uvijek vole.

78-godišnji Harrison koji je poznat i kao strastveni pilot i 55 -godišnja Calista snimljeni su zračnoj luci Hawthorne u Kaliforniji kamo su se vratili nakon leta zrakoplovom kojim je on upravljao. Harrison s lica nije skidao šarmerski osmijeh, a Calista je u ležernom izdanju vodila njihove ljubimce.

Iako blizu osmog desetljeća Harrison se i dalje aktivno bavi glumom, a među zadnjima je snimio film "Call of the Wild", trebali bi ga gledati i u seriji "The Staircase", a najavljen je i novi nastavak o Indiani Jonesu u kojem bi se također trebao pojaviti. Premijera je zakazana za 29. srpanj 2022. godine, ali snimanje zasad nije počelo.

Calista i Harrison u braku su deset godina, a on je u jednom od intervjua za magazin Parade otkrio njihovu tajnu.

Ne razgovaraj, samo klimaj glavom", izjavio je Harrison kratko i jasno i sve oduševio.

Supružnici svoje vrijeme najčešće provode u Los Angelesu ili na ranču u Wyomingu, ali nedavno su odlučili doći u Kaliforniju zbog krize koju je uzrokovao koronavirus.

Upoznali su se 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa, a zajedno su posvojili danas 19-godišnjeg sina Liama. Uz njega Harrison ima još četvero djece: 52-godišnjeg Billa, 50-godišnjeg Willarda, 32-godišnjeg Malcolma i 29-godišnju Georgiju, koje je dobio u brakovima s prve dvije supruge Mary Marquardt i Mellisom Mathison.