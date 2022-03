Gordan Vogleš otkrio je u razgovoru za DNEVNIK.hr zašto se ne voli hvaliti svojim uspjesima, u kakvim je odnosima s bivšom partnericom Sonjom Kovač, ali i zašto se umalo nije bavio plesom.

Plesača Gordana Vogleša i ove sezone imamo priliku gledati u showu "Ples sa zvijezdama" u ulozi mentora, a njegova partnerica ovog je puta glumica Bojana Gregorić Vejzović.

"Ponovni poziv za sudjelovanje i u ovoj sezoni Plesa sa zvijezdama me naravno oduševio jer nakon protekle dvije turbulentne godine mogućnost ponovnog rada i koreografiranja je nešto što me definitivno veseli. Radujem se upravo tome, koreografiranju raznih plesnih brojeva za koje vjerujem da će ove godine biti još bolji jer ću dati svojoj kreativnosti uzde u ruke. Ne veselim se eliminacijama, molim Vas dajte to izbacite", našalio se Gordan.

Prva emisija i nastup su iza nas, a Gordan nam je otkrio kako napreduju nove probe i pripreme za sljedeći plesni izazov.

"Probe napreduju u mojim očima jako dobro, uvijek postoji doduše mjesta za napredak, ali moram priznat da je moja zvijezda sam sebi najveći kritičar, a ujedno je i veliki radnik tako da smo se poklopili kao prst i nokat", zaključio je.



Gordan je u prošloj sezoni show završio na petom mjestu, a evo kakve su mu trenutačno ambicije i želje što se toga tiče.

"Istina, prošla sezona je donijela peto mjesto, a lagao bih kada bi rekao da ne priželjkujem finale. Svi težimo tome da budemo u finalu i pokažemo svoje zvijezde u najjačem plesnom izdanju. Tajno oružje još nisam kupio, ali zato imam game plan koji ćete otkriti", najavio je.

U prošloj sezoni partnerica mu je bila influencerica Sonja Kovač s kojom je prokomentirao i novi angžman jer ostali su u jako dobrim odnosima.

"Kada se saznalo da sam mentor u showu Sonja i ja smo telefonski razgovarali i prisjećali se svih zajedničkih smiješnih trenutaka i urlali od smijeha jedno drugome, tako da da. I dalje smo u dobrim odnosima", otkrio je Gordan.

Gordanova vrlina je skromnost i ne voli se pretjerano hvaliti postignutim uspjesima i sjajnim rezultatima na plesnim natjecanja, kojih je bilo puno.

"Ne želim isticati svoje plesne uspjehe jer nije potrebno hvaliti se. Ono čime se najviše ponosim je činjenicom da i dan danas rastem, ulažem u svoje plesno znanje i napredujem kao koreograf i plesač jer smatram da je to u ovom poslu izuzetno bitno. Kada čovjek u plesu, pa tako i u životu prestane napredovati znači da sam sebe više ne cijeni dovoljno", zaključio je.

Gordan je neko vrijeme proveo izvan Hrvatske, a zbog povratka nimalo ne žali.

"Zbog plesa sam proputovao jako puno i otvorila su mi se razna vrata zbog toga i neopisivo je staviti moja sjećanja ovdje u par rečenica. U takvom su mi sjećanju da ne bih promijenio apsolutno ništa. Uživao sam i ponovio bih te periode života opet, ali ovaj put s malo više mozga. Da se nisam vratio u Hrvatsku ne bih se osjećao ovako voljeno i sretno kao što se osjećam danas", zaključio je.

Gordan nam je za kraj otkrio i jedan nepoznati detalj iz privatnog života koji javnost dosad nije imala prilike čuti.

"Dio iz mog privatnog života, hmmm? Velika većina ljudi ne zna kako mi je lijeva ruka slomljena pri samom porodu. Mojoj majci su liječnici rekli da ću biti osoba s invaliditetom cijeli život, no fizička aktivnost i ples su to promijenili. Ni u jednom trenutku nisam dozvolio samome sebi da odustanem jer sam se uvijek pribojavao činjenice da mi ruka uslijed neaktivnosti može izgubiti svoju funkcionalnost. U sportskom plesu i natjecanjima držanje je izrazito bitno, a moja lijeva ruka na koncu mi je pomogla da postanem bolji plesač. Svojim radom i trudom tjelesni nedostatak sam pretvorio u svoju prednost", otkrio nam je Gordan.

Franka Batelić pokazala upozorenje koje joj je majka poslala prije emisije uživo: ''Zaboravila sam ti reći...'' +29

Seksi fotke jedne od najljepših žena na svijetu obišle su svijet, za sve je kriva prozirna oprava bez grudnjaka +26