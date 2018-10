Goran Višnjić oduševio je svojom objavom fotografije iz djetinjstva.

Glumac Goran Višnjić slovi za jednog od najuspješnijih domaćih glumaca. Omiljen je i u Hrvatskoj i u svijetu, a dodatno je pobrao simpatije svojom objavom na Instagramu, gdje je pokazao kako je izgledao kao dječarac, ali i otkrio o čemu je sanjao u to vrijeme te što mu je majka odgovorila na njegove upite.

"Kad sam bio malen, nismo baš mnogo putovali. Ne zbog toga što nismo željeli, već je to bilo jako skupo, a i kada bismo putovali, to bi bilo negdje gdje je moguće stići jednodnevnom vožnjom i gdje žive naši rođaci pa nismo trebali plaćati hotel. Znao sam reći mami: 'Mama, kada ću letjeti nekamo? Bilo gdje? Nikada neću letjeti, to je baš nepošteno.' Mama bi me samo mirno pogledala i rekla mi: 'O, letjet ćeš, sigurna sam da jednoga dana hoćeš, samo moraš naučiti biti strpljiv'. Strpljiv? Nikad to nisam postigao, ali letenje….Kad bih samo mogao vratiti vrijeme i razgovarati s tim klincem. Uživajte u vikendu, uživajte u životu, budite zahvalni i letite", napisao je Goran Višnjić i prikupio gotovo sedam tisuća lajkova.