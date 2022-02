Lindsey Pearlman pronađena je mrtva u Los Angelesu nekoliko dana nakon što su obitelj i prijatelji prijavili njezin nestanak.

Američka glumica Lindsey Pearlman čiji je nestanak prijavljen prije pet dana pronađena je mrtva u Los Angelesu, potvrdila je tamošnja policija.

Danas oko 8 sati i 30 minuta policajci s područja Hollywooda odgovorili su na poziv vezan za istragu smrti u Aveniji Franklin i Aveniji North Sierra Bonita. Ured mrtvozornika okruga Los Angeles je potvrdio da se radi o Lindsey Erin Pearlman", navodi se u priopćenju losanđeleške policije, a CNN prenosi da uzrok smrti 43-godišnje Lindsey zasad nije poznat.

Tužnu je vijest na društvenim mrežama potvrdio i njezin suprug Vance Smith.

"Policija je pronašla Lindsey, preminula je i shrvan sam. Više detalja otkrit ću naknadno, ali želim zahvaliti svima za ljubav i podršku te zamoliti za poštivanje privatnosti njezine obitelji u ovom trenutku", napisao je Vince.

Glumičini prijatelji i obitelj prije nekoliko su dana prijavili njezin nestanak i zatražili pomoć javnosti u potrazi nakon što se 13. veljače nije uspjela vratiti kući. Posljednji put je viđena u Hollywoodu, nekoliko milja od mjesta gdje je pronađeno njezino tijelo.

Lindsey je bila poznata po ulogama u televizijskim serijama "Chicago Justice" i "Empire", a bila je aktivna u kazališnoj zajednici Chicaga prije nego što se preselila u Kaliforniju kako bi nastavila raditi na glumačkoj karijeri. Uz to pojavila se i u serijama "Selena: The Series", "The Ms. Pat Show", "Sneaky Pete", "American Housewife", "Vicious" i "General Hospital".

