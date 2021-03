Jessicu Walter publika pamti po ulozi Lucille Bluth u seriji "Arrested Development". Glumica je preminula u 81. godini, a vijest je potvrdila njezina kćer.

Glumica Jessica Walter, zvijezda serija "Arrested Development" i "Archer", preminula je u 81. godini, javlja BBC. "Teška srca mogu potvrditi da nas je napustila moja voljena majka", izjavila je njezina kćer Brooke Bowman. Dodala je kako je bila velika radoholičarka koja je na malim i velikim ekranima žarila i palila 60 godina. Glumica je preminula u snu u svom domu u New Yorku.

Walter je napoznatija po ulozi Lucille Bluth u seriji "Arrested Development", a 70-ih godina je dobila i nagradu Emmy za ulogu u policijskoj drami "Amy Prentiss".

Jessica Walter was a deeply talented person

We first met on a pilot in ‘96 and I was instantly blown away

I’m fortunate to have had a front row seat to her brilliance for 25 years

My thoughts are with her daughter Brooke and grandson Micah today

Farewell Jessica, you’ll be missed