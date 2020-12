U pauzi od glumačkih angažmana, glumica Jagoda Kumrić brzo je doskočila višku slobodnog vremena. Ova Splićanka, naime, pokreće svoj brend. O čemu se radi i zašto se na ideju koja je u njoj ''čučala'' godinama, odlučila tek sada? Kako sve uskladiti s majčinstvom te zašto ju je život naučio da nakon loših vremena, poput ovog, dolaze ona dobra, ispričala je našoj Lani Samaržiji.

Jagodi Kumrić glumački angažmani u ovoj su godini izostajali, ali je bilo vremena na pretek za kćerkicu Nastasju. Doba je godine, kaže, kada se dobro i loše sabire, ali i kroji planove za onu koja dolazi.

"Ja se stvarno nadam da će nam ova 2021. donijeti neka bolja stara vremena", istaknula je Jagoda.

A svako vrijeme, kaže, nosi svoje. Pa je tako stiglo i ono da ideje pretvori u stvarnost. Pokreće naime svoj brend odjeće, ali i neizostavnih maski koji nosi zanimljiv naziv – Mrsh. No, iako na prvu uvredljiva riječ, ona je kaže otpor svemu što nas je u 2020. zadesilo.

"Mrsh je onom negativnom, 2020. je bila takva da nas je sve zadesila, na ovaj ili onaj način, da li je to mentalno, financijski, ljudi ostaju bez posla, svi moramo nositi maske, strah je nekakav sveopći. Ovime želimo reć mrsh tom negativnom i dajte nam ovo pozitivno, da uživamo u tome", objasnila je glumica.



Majice i maske tek su početak ideje koja se rađala godinama, no trenutak da ugleda svjetlo dana 2020. sama je nametnula. Svemu prethodi, objašnjava, njezin alterego - odvažna šminkerica iz Splita sa čvrstim i pozitivnim stavom prema svijetu.

"I onda kad ti se čini da nešto ne možeš, nekako se uvijek sve složi, i uvijek sve bude dobro", rekla je Jagoda.

Čvrst i pozitivan stav vodio ju je i kroz najzahtjevniji period života kada se u isto vrijeme ispreplitalo majčinstvo, studiranje i posao. A takva – sa stavom je čini se i dvogodišnja kćerkica Nastasja.

"Meni se sviđa što je ona karakter, što je svoja, možda je meni je sad to malo teže za odgoj, bilo bi lakše da je neka umiljata ljubičica, ali za kasnije ja mislim da će joj biti jako dobro", pojasnila je glumica.

Iako je samohrana majka koja nema klasično radno vrijeme, uz dobru organizaciju, kaže, sve se uspije.

"Najljepši dio je svaki, jer tebi zapravo nije teško to sve skupa. To je moj život, ja sam to sebi izabrala, meni to nije nametnuto, ja sam sama sve izabrala što se dogodilo ili što mi je život donio, tako da ja stvarno uživam s njom u svakom trenutku", ispričala je.

Sada je tih trenutaka mnogo više. Jagoda čeka nove uloge, a svakodnevica su joj audicije – što za film, što za kazalište.

"Stoji zasad sve, ja kopam, idem, stalno, tražim, gledam, ja sam se sad malo koncentrirala na projekte u inozemstvu, pa eto su sad se isto nešto pokreće, vidjet ćemo, pa će se 2021. kad se situacija popravi zavrtiti nešto", rekla je glumica.

Barem je mirno na privatnom planu. Sreću s glumcem Konstantinom Haagom pronašla je na setu serije "Drugo ime ljubavi". A svemu je prethodio studij glume na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje su bili u istoj klasi.

"U ljubavi i mjačinstvu je, da, onako kako sma ja htjela da bude, i nekako je ispalo bolje nego što sam se ja nadala. Nekad čovjek sebi isplanira, pa onda to jednostavno nije tako, ali te puno bolje stvari čekaju kad ih ne planiraš", istaknula je.

Iako nam se tako ne čini, Jagoda vjeruje da ćemo nakon ove izazovne godine izaći pametniji i bolji ljudi.

