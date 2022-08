Sprska glumica Bojana Ordinačev rodila je sina, a njegovo ime skrivala je čak devet mjeseci.

Poznata srpska glumica Bojana Ordinačev koja je hrvatskoj javnosti najpoznatija po ulozi u seriji ''Ne daj se, Nina'' ne voli previše otkrivati svoj privatni život. Ipak, otkrila je da je rodila sina, a Bojana je čak 9 mjeseci skrivala koje su mu ime ona i suprug dali.

Sad je za magazin Hello u Srbiji otkrila kako je sin dobio ime.

''Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za djevojčicu, a ja za dječaka. Ne znam zašto, ali on je bio uvjeren da ćemo dobiti kćer, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dječak. Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: 'Otkud ti to Najda?'. Nisam znala što odgovoriti jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom spominjano – Najdan. Kasnije smo se sjetili da je Najda nadimak pjevača grupe 'Smak', što nam je super zvučalo", ispričala je Bojana.

Bojana je dugi niz godina skrivala i svog partnera, a za magazin je otkrila i što on misli o imenu.

''Prvo mu je bilo čudno, ali se i njemu dopalo. Jeste neobično, ali nama odavno nije. Sada ne bismo mogli zamisliti da se Najda drugačije zove. U početku me je nerviralo što me je većina ljudi pitala što ime znači. U nekom trenutku počela sam ja njih pitati: “A što znači Marko ili Miloš”? Ta imena “znače” isto koliko i Najda, samo smo ih više puta čuli pa nam zvuče obično'', rekla je.

O partneru i dalje ne otkriva previše, a jednom je prilikom rekla: ''S dečkom, pored partnerskog odnosa, njegujem i prijateljski. Jedno drugom zaista smo obitelj.''

''Stvari trebaju ići svojim tokom i događaju se kad se trebaju dogoditi. Ljudi pričaju da mi je vrijeme za ovo ili ono, da se udam, da postanem majka, ali ako ljudi to dozvole, ipak bih sama odredila kad mi je vrijeme za nešto. Sve će biti u svoje vrijeme. U životu najmanje toga zavisi od naših želja i očekivanja.''

