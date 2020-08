Oskarovka Hilary Swank brinula je za svog oca koji je bio na transplantaciji pluća.

Glumica Hilary Swank (46) prvi put je progovorila o razlogu zbog kojeg je nestala na tri godine iz svijeta glume.

Naime, to je učinila 2014. da bi se brinula o svom bolesnom ocu koji je bio na transplantaciji pluća. "Trebala je to biti godina, koliko treba proći da bi se utvrdilo je li tijelo prihvatilo presđeni organ. Transplatacija pluća najteža je od svih, jer je to nevjerojatno osjetljiv organ. Plan je bio pauzirati godinu dana, ali postala sam zaštitnica zdravlja svoga oca. Jedna godina brzo se pretvorila u dvije, a zatim u tri. Ali hvala Bogu, molitve su uslišane. One je zdrav i više od pet godina kasnije osjeća se dobro", ispričala je Hilary za magazin Health.

To nije bilo nimalo lako razdoblje za Swank koja je osvojila nagradu Oscar za uloge u filmovima "Dečki ne plaču" i "Djevojka od milijun dolara". "Za to vam treba jako puno energije, ljubavi i prilagođavanja sebe prioritetima. Usponi i padovi su vrlo izazovni i lako vas mogu nadvladati. Ali moraš pronaći vremena za sebe kako bi ljudima koji te okružuju mogla izraziti svoje potrebe kako bi ti mogli pomoći i podržali te", rekla je glumica.

Hilary je otkrila i da se trenutno priprema za snimanje Netflixove serije "Away" u kojoj će utjeloviti astronautkinju. "Prije nego sam postala glumica, željela sam biti astronaut. Imala sam ogromnu strast i poštovanje prema astronautima i ljudima koji stražuju stvari daleko veće od svih nas. Čitajući 'Away' još mi je jedna stvar bila jednako važna i privlačna, a to je scenarij jedinstven po brojnosti likova različitih etničkih skupina", istaknula je Swank kojoj je to drugi put da će tumačiti astronautkinju.

Inače, Hilary je od 2018. u braku s biznismenom Philipom Schneiderom, a često ističe da voli voditi jednostavan život i javnost ju zbog toga voli. Glumica je kao dijete živjela s majkom u kamp-kućici u Washingtonu. Ispisala se iz srednje škole i kao 15-godišnjakinja se odselila s mamom u Los Angeles kako bi ganjala svoj glumački san. Nekoliko tjedana živjele su i u autu.

Trenutno se njena imovina procjenjuje na 50 milijuna dolara.