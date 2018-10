55-godišnja glumica Demi Moore uljepšavala se kod plastičnog kirurga, no izgleda odlično.

Iako je potpuno jasno da se dorađivala kod plastičnog kirurga, glumici se mora priznati kako izgleda sjajno.

Radi se o 55-godišnjoj Demi Moore koja je prošloga petka bila jedna od uzvanica kraljevskog vjenčanja princeze Eugenie i Jacka Brooksbanka na kojem je blistala u haljini boje vina koja je istaknula njezinu zanosnu figuru.

Demi Moore (Foto: Pixsell)

No pravi glamur glumica je prošetala kasnije toga dana na još jednoj zabavi povodom vjenčanja, a radi se o dugoj crno-bijeloj haljini s prozirnim gornjim djelom koji je ukusno naglasio njezin dekolte.

Demi Moore (Foto: Profimedia)

Glumica je u ovom komadu izgledala poput princeze, a priznala je i kako se tako osjećala. Na večeru je stigla s nekolicinom prijatelja, a nije poznato tko trenutno ljubi glumicu.

No ono što jest poznato je kako Demi iza sebe ima tri propala braka i troje djece. Za prvog supruga Freddyja Moorea udala se sa svega 17 godina, 1980. godine. On je bio 12 godina stariji od nje te se netom prije razveo od supruge Lucy. Četiri godine kasnije, Demi je predala papire za razvod.

1987. godine glumica je bila ponovno udana žena, a njezin odabranik bio je glumac Bruce Willis s kojim je bila do 1998. godine. Par je tijekom braka dobio tri kćeri - Rumer, Scout i Tallulah, a ostali su u vrlo bliskim odnosima nakon razvoda. Bruce je tako bio dobar i s njezinim trećim suprugom Ashtonom Kutcherom dok je brak trajao, kao i njihove kćeri.

Bruce Willis, Demi Moore i Ashton Kutcher (Foto: David Miller/Press Association/PIXSELL)

Ljubav između Demi i 15 godina mlađeg Ashtona započela je 2003. godine, a okrunjena je brakom 2 godine kasnije. Bruce je bio i na vjenčanju, no brak je potrajao samo do 2011. godine. Dugo se šuškalo kako su tome presudile brojne Ashtonove nevjere, iako je on sve demantirao, ali i činjenica da Demi voli kontrolirati baš sve stvari pa je tako htjela i njegov poslovni i privatni život. Osim toga, upućeniji izvori tvrde kako je Demi tijekom braka bila u potpunosti opsjednuta mladolikim izgledom te je tražila stalnu potvrdu da mu je zgodna, što je glumcu počelo ići na živce.

Demi Moore i Ashton Kutcher (Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL)

Ubrzo nakon razvoda Ashton se spetljao s glumicom Milom Kunis koju je upoznao davnih dana na setu serije "Lude 70-te", a nakon vjenčanja izjavio je kako je ona ljubav njegovog života. Par ima i dvoje djece, a žive vrlo skromno i povučeno, daleko od očiju javnosti, dok se Demi u medije vratila u velikom stilu.