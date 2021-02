Charisma Carpenter odlučila je da je vrijeme da progovori o traumatičnom iskustvu koje je proživljavala na setu serije "Buffy, ubojica vampira", a među posljednjima podržao ju je i glumac David Boreanaz.

Američki televizijski i filmski glumac David Boreanaz stao je na stranu svojih kolegice iz serije koja ih je proslavila "Buffy, ubojica vampira", a koja je skupila hrabrost da progovori o zlostavljanju koje je doživjela tijekom njezina snimanja.

Naime, 50-godišnja glumica Charisma Carpenter izjavila je kako je tvorac serije Joss Whedon poticao neprijateljsko i otrovno okruženje na setu serije koja je bila hit 90-ih godina i pratila se diljem svijeta.

"Ovdje sam da te saslušam i podržim", poručio joj je danas 15-godišnji David na Twitteru.

"Znam da si tu za mene, Davide. Cijenim sve što činite i pokazujete javnu i privatnu podršku", zahvalila mu je Charisma.

David je posljednji glumac u nizu koji joj je iskazao podršku nakon što se ona oglasila prije nekoliko dana i izjavila da podržava kolegu Raya Fishera, koji je još prošlog ljeta tvrdio da je Whedonovo tretiranje glumačke postave bilo grubo, uvredljivo, neprofesionalno i potpuno neprihvatljivo.

Ona je svoje loše iskustvo ispisala na pune dvije stranice i opisala kako joj je bilo raditi dok je glumila lik Cordelije Chase u 57 epizoda hit-serije koje su se prikazivale u razdoblju od 1997. do 2002. godine. Između ostalo navodi kako ju je Whedon zvao debelom dok je bila trudna, a na jednom od sastanaka čak ju je pitao planira li zadržati dijete.

"Whedon je nastavio napadati moju osobnost, ismijavati moja religijska uvjerenja, optuživao me da sabotiram show, a zatim mi je dao otkaz kada sam rodila. Smatrao je svoje ponašanje zabavnim, a ono je samo pojačavalo moju anksioznost, oduzelo mi moć i otuđilo me od ljudi mojih godina. Uznemirujući incidenti uzrokovali su kronično fizičko stanje čije posljedice još uvijek osjećam", izjavila je Charisma i dodala da je zlorabio svoju moć i manipulirao ljudima koji su radili na setu serije.

Izjavila je i kako se osjećala samom i nemoćnom te da je sudjelovala u istrazi Whedona koju je provodio Warner Bros nakon Fisherovih žalbi.

"Muči me i rastužuje to što 2021. godine profesionalci i dalje moraju birati između takvoga nečega i sigurnosti na poslu. Kao samohrana majka čija egzistencija ovisi o ovom poslu, bojim se. No unatoč svom strahu, ne mogu više šutjeti. Možda je prekasno, ali trebalo je biti tako. Vrijeme je", navela je glumica.

O svemu se oglasila i glavna glumica serije Sarah Michelle Gellar.

"Iako sam ponosna što se moje ime povezuje s "Buffy, ubojicom vampira", ne želim biti zauvijek povezana s imenom Jossa Whedona. Stojim uz sve žrtve zlostavljanja i ponosna sam na njih jer su progovorili", poručila je Sarah na društvenim mrežama, a pridružili su joj se i Michelle Trachtenberg i Amber Benson.