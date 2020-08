Tom Holland spasio je obožavateljicu od podivljale gomile koja ju srušila na tlo, a Mark Harmon je izvukao tinejdžere iz gorućeg automobila.

Neki glumci ne samo da su utjelovili heroje, oni su postupili poput njih u stvarnom životu i spasili nečiji život.

Dok se piše o luksuznoj jahti Leonarda DiCaprija na kojoj često uživa s djevojkom Camilom Morrone, manje je poznat njegov junački čin. Naime, dok je bio s Camilom i prijateljima u blizini francuskog otoka St. Barts, glumac je od kapetana broda saznao da su mu radijem dojavili da je u tom području čovjek pao u vodu.

Leonardo je odlučio da će se pridružiti potrazi i njihova pomoć je rezultirala pronalaskom unesrećenog muškarca. Kako su pisali strani mediji, član glumčeve posade je uočio čovjeka u vodi u blizini otoka Saba i pomogao mu da se popne na brod, a onda su ga predali Obalnoj straži.

Danny Trejo, koji uglavnom glumi negativce i posuđuje glas vođi kubanske bande Umbertu Robini u seriji videoigara "Grand Theft Auto", priskočio je u pomoć unesrećenima u kolovozu prošle godine.

Glumac se vozio autom po kalifornijskoj gradskoj četvrti Sylmar kada je uočio da se jedan auto nakon nesreće preokrenuo na krov. Danny je pojurio do vozila i pomogao izvući bebu koja je bila vezana u sjedalici. "Sve dobro u životu mi se dogodilo jer sam nekome pomogao. Sve", istaknuo je Trejo zašto je uvijek spreman pomoći drugima.

Miljenik žena Idris Elba tijekom izvedbe njegove predstave "Tree" u Manchesteru prošle godine uočio je da žena ima napadaj. Glumac je otišao do nje kako bi joj pomogao, a onda ju je odveo do kola hitne pomoći.

"Htjela bih mu osobno zahvaliti, ali sumnjam da će nam se putevi ukrstiti jer je on jako slavan", rekla je žena za The Mirror.

Obožavateljica Toma Hollanda, koji se proslavio ulogom Spider-mana, otkrila je na Twitteru da ju je glumac spasio. Naime, nju je gomila u lipnju prošle godine srušila na tlo nakon što su pojurili u New Yorku prema Tomu kako bi im dao autogram. Bacili su ju na barikadu i pritisnuli njezin vrat u trenutku kada je glumac to primijetio.

"Doslovno ću vas baciti na tlo ako nastavite gurati tu djevojku. Doslovno ju drobite", ispričala je obožavateljica što je Holland rekao ljudima oko nje. Umalo je dobila napad panike zbog svega, a glumac je došao do nje.

"Rekao mi je: 'Držim te' i tražio ljude da se maknu", prisjetila se događaja.

Glumac Michael Rapaport, koji je poznat po ulozi oca u komičnoj seriji "Rat u putovao avionom iz Houstona u Los Angeles u lipnju 2018. U jednom trenutku je vidio muškarca kako drži obje ruke na vratima za izlaz u nuždi pokušavajući ih otvoriti.

Stjuardese u tom trenutku nisu bile u blizini, pa je glumac odjurio do čovjeka, maknuo od vrata i pritisnuo na sjedalo. Kako su pisali američki mediji, muškarac je kasnije policiji objasnio da je mislio da otvara vrata od wc-a.

Ostali putnici su nazvali Michaela herojem. "Svi su mi zahvalili i rekli da sam bio hrabar. Smatram se sebe običnim muškarcem koji radi neobične stvari. Čuo sam da se spominju i neke statue mene nakon tog incidenta", našalio se u svom stilu.

Benedict Cumberbatch proslavio se kao detektiv Sherlock Holmes koji pomaže u borbi protiv zločina, a prije dvije godine je u stvarnom životu napravio junački čin. Glumac je izletio iz taksija u Londonu kada je vidio da dostavljača na biciklu pokušavaju opljačkati četiri muškarca.

Udarali su žrtvu šakama i lupili ga u glavu s bocom. Cumberbatch je uletio u tučnjavu, izbjegao nekoliko pokušaja udaraca i vikao da napadačima da ostave dostavljača na miru. Uskoro mu se pridružio i taksist.

"Želimo zahvaliti Benedictu Cumberbatchu za njegov herojski potez", rekli su iz dostavljačke tvrtke. Glumac je priznao da se to dogodilo, no istaknuo je kako nije nikakav heroj. "Morao sam to učiniti", rekao je.

Mark Harmon, kojeg gledamo u popularnoj seriji "Navy CIS" na Domi TV, hrabar je i u stvarnom životu. Glumac je svojedobno svjedočio prometnoj nesreći u Los Angelesu. Vidio je kako auto gori i pohitao je do njega.

U njemu su bila dva tinejdžera koja je izvukao. "Nema načina da mu se odužim", rekao je jedan od mladića koje je Mark.