Descansa en paz, Sebas. Tu arte y tu sonrisa se quedan para siempre✨🖤 Con mucho dolor, lamentamos la partida de Sebastián Athié a quien recordaremos siempre por su gran talento, compañerismo, profesionalismo y ante todo, enorme corazón. Acompañamos a su familia, compañeros, amigos y fans en su despedida.