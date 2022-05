Glumac Ray Liotta preminuo je u 68. godini u Dominikanskoj Republici.

Ray Liotta preminuo je u snu u 68. godini u Dominikanskoj Republici gdje je snimao film ''Dangerous Waters''.

Iza sebe je ostavio kćer Karsen i zaručnicu Jacy Nittolo.

Ray i Jacy zaručili su se 2020. godine. On je prije nje bio sedam godina u braku s glumicom Michelle Grace, s kojom je i dobio kćer Karsen.

Inače, Ray je bio najpoznatiji po ulozi Henryja Hilla u kriminalističkoj drami "Dobri momci", a gledali smo ga i u popularnoj seriji "Shades of Blue" s Jennifer Lopez. Snimio je više od 60 filmova u svojoj karijeri.

Njegova iznenadna smrt šokirala je brojne obožavatelje.

Liotta je u zadnje vrijeme radio na brojnim novim projektima kao što su ''The Many Saints of Newark'', ''Marriage Story i No Sudden Move''. Nedavno je završio sa snimanje filma ''Cocaine Bear'', a pojavti se trebao i u ''The Substance uz Demi Moore''.

