Peter Scolari preminuo je u petak nakon dvogodišnje bitke s rakom, a najpoznatiji je po ulogama u serijama "Bosom Buddies" i "Girls".

Glumac Peter Scolari preminuo je u 67. godini, javljaju američki mediji. Scolari je inače napjpoznatiji po ulozi u sitcomu "Bosom Buddies" u kojem je glumio s Tomom Hanksom te po hit-seriji "Girls".

Njegova glasnogovornica Ellen Lubin Sanitsky potvrdila je vijest o glumčevoj smrti za Deadline, a rekla je kako je Scolari preminuo u petak nakon dvogodišnje bitke s rakom.

Tijekom bogate karijere Peter je bio nominiran četiri puta za nagradu Emmy, a zlatni kipić je odnio kući 2016. godine kada je dobio nagradu za ulogu Teda Horvatha, oca glavne junakinje serije "Girls" koju je utjelovila Lena Dunham.

Peter Scolari, who died today, was one of the funniest—sneakily funny—actors we’ve worked with. He always took a nothing scene and found different ways to twist it, and throw in odd pauses that made it jump. I will try to collect my thoughts more. He was just wonderful. pic.twitter.com/25z6xgmD3f