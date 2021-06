Miles Teller glumio je u popularnim filmovima "The Spectacular Now", "Ritam ludila", "Psi rata", "Bleed for This" i "Hvala vam na službi" te osvojio srca publike, no onda je učinio veliku pogrešku.

Miles Teller (34) nizao je uloge u filmskim hitovima, no onda je učinio nešto šokatno nakon čega je izgubio popularnost u Hollywoodu i među publikom.

Američki glumac je snimljen kod trgovine u Los Angelesu u ležernom izdanju. Miles je bio obučen u kratke, sportske hlače i majicu s dugim rukavima te je imao kapu i sunčane naočale. Vidjelo se da neko vrijeme nije brijao bradu i da je odlučio pustiti brkove.

Miles je ostvario uloge u popularnim filmovima "The Spectacular Now", "Ritam ludila", "Psi rata", "Bleed for This" i "Hvala vam na službi", a trebao je glumiti i u Oscarom nagrađenom mjuziklu "La La Land" prije nego što se redatelj odlučio za Ryana Goslinga.

Hollywoodom su kružile glasine da Teller izgubio tu priliku zbog svog intervjua iz 2015. s novinarkom časopisa Esquire. Već prva rečenica u članku je ostavila sve u čudu.

"Sjediš nasuprot Milesa Tellera u restoranu Luminary u Atlanti i pokušavaš shvatiti je li on ser*nja", pisalo je. Dok je članak hvalio njegov glumački talent, drugi dio o njegovoj osobnosti je bio iznenađujuć i privukao više pozornosti.

Naime, reporterka je napisala da se Miles cijelo vrijeme ponašao kao kreten te ju ismijavao i govorio joj užasne stvari. Uspoređivao je svoj spolni organ s visokom čašom za vino i tražio novinarku da mu nareže meso tvrdeći da on to ne može.

Ružno se odnosio i prema konobarici koja ih je posluživala te se neukusno našalio s reporterkom naručivši joj taksi. Teller je kasnije tvrdio da je njegovo ponašanje krivo interpretirano i da se osjeća bespomoćno.

"Svi čitaju taj članak i misle da sam šu*ak. Ako ona to kaže, onda mora biti tako. Možda bih ubuduće trebao biti oprezniji, no vjerojatno neću biti. Mislim da se pojedini ljudi poistovjećuju sa mnom jer nemam neki raspored, iskreno. Odrastao sam u obitelji srednje klase u malom gradu. Imam iste prijatelje iz srednje škole. Blizak sam s obitelji i u vezi sam s normalnom djevojkom. Stoga hoću da ljudi vide sam čovjek iz naroda jer osjećam se tako", ispričao je.

No tu nije bio kraj njegovim problemima jer su američki mediji 2017. pisali da je uhićen jer je bio pod utjecajem alkohola u San Diegu. Glumac se oglasio na Twitteru i napisao da ne treba vjerovati svemu što drugi govore, a i da nije uhićen jer za to nije bilo temelja.

Miles je i prije svega toga izazivao čuđenje javnosti jer je rekao da se počeo baviti glumom jer je učiteljica koja je vodila satove drame bila seksi. Nakon srednje škole je upisao prestižnu Umjetničku akademiju Tisch u New Yorku, no onda mu se 2007. dogodila prometna nesreća.

Bio je jedan od putnika u automobilu koji je izgubio kontrolu pri vožnji od 130 kilometara na sat i okrenuo se osam puta. Zbog toga je zadobio nekoliko ožiljaka na licu.

"Imao sam prometnu nesreću kao 20-godišnjak, to se dogodilo u kolovozu 2007. Onda u veljači sljedeće godine sam navršio 21 i sedam mojih naboljih prijatelja je doletjelo na Floridu za moj rođendan. U lipnju je jedan od tih dečki, Nick preminuo u nesreći sa svojim motorom. Vozač automobila nije stao na znak stop i pregazio ga je. Bio sam u bolnici, bio je na apartima koji su ga održavali na životu i sljedećeg dana ih je njegova obitelj isključila. Mjesec dana kasnije preminuo je moj prijatelj Beau u automobilskoj nesreći. I nakon toga sam sjedio na pogrebu Beaua i Nicka. Tako da su na moj 21. rođendan sa mnom bila sedmorica mojih prijatelja, a pet mjeseci kasnije dvojice nije bilo", progovorio je Miles o teškom razdoblju u svom životu.

Inače, Teller je od 2019. u braku s manekenkom Keleigh Sperry (28), koja mu je bila oslonac i tijekom izlaska skandaloznog intervjua, a skupa su od 2013. "Jednom kad se oženiš i odlučiš se na tu konačnu predanost, život je mnogo manje stresan", rekao je glumac za bračni život.