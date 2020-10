Glumac Dominic West i njegova kolegica Lily James prepustili su se strastima u jednom kafiću u Rimu u pauzi od snimanja projekta na kojem zajedno rade.

Glumci Dominic West (50) i Lily James (31) iznenadili su sve prolaznike u Rimu kada su se prepustili strastvenom poljupcu u pauzi od projekta na kojem zajedno rade. Paparazzi su ih snimili u jednom kafiću, a oženjeni West i mlađahna Lily nisu marili za znatiželjne poglede.

Fotografije preljuba možete pogledati OVDJE.

Dodirivali su se, ljubili i mazili dok su ispijali kavu, a sudeći prema izvorima bliskim glumcima, dvije večeri su zajedno proveli u apartmanu hotela De La Ville.

Daily Mail je ubrzo nakon što su procurile fotografije objavio i kako je Dominicova supruga Catherine Fitzgerald ostala šokirana i slomljena srca.

Prijatelji Westove supruge istaknuli su kako je Catherine smatrala da su zaljubljeni te da im je brak dobar, sve dok nije vidjela fotografije iz Rima. "Catherine pokušava doći do Dominica, no on se ne javlja na telefon. Ona nema pojma što se događa, no smatrala je kako im je brak stabilan. Čini se kako je njihov brak sada završen, a osjeća se previše tužno da bi išta komentirala. Njih dvoje moraju porazgovarati", kaže izvor blizak glumčevoj supruzi. Dominic i Catherine imaju četvero djece zajedno, a glumac iz prijašnje veze ima još jednu kći. Par je u braku od 2010. godine, a dosad nisu imali nikakvih problema. Westovi glasnogovornici još nisu komentirali njegovu aferu.

Lily James prije nekoliko je dana objavila kako se definitivno razišla od glumca Matta Smitha, s kojim je posljednjih nekoliko mjeseci pokušavala spasiti petogodišnju vezu, no nije im uspjelo.

Zanimljivo, West je zvijezda serije "Afera" u kojoj glumi pisca Noaha Sollowayja, koji prevari suprugu s mladom konobaricom te ostavi nju i četvero djece.