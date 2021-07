Cameron Boyce preminuo je 6. srpnja 2019. u svom stanu u Los Angelesu u kojem je živio s kolegama iz serije "Jessie", a hitna služba mogla je samo potvrditi njegovu smrt kada je stigla.

Cameron Boyce glumom se počeo baviti kao devetogodišnjak, a cijeli svijet šokirala je njegova smrt 6. srpnja 2019., kada je imao samo 20 godina.

Glumac je rođen 28. svibnja 1999. u Los Angelesu kao prvo dijete Victora i Libby Boyce. Živio je sa svojim roditeljima sve dok se u svibnju 2019. nije preselio u stan k svojim kolegama Karanu Braru i Sophie Reynolds iz Disneyjeve serije "Jessie".

Cameron je plesao breakdance, koji mu je bio omiljen, hip-hop, jazz, step i balet. Sa svojim je prijateljima bio dio breakdance sastava "X Mob".

Boyce je počeo glumačku karijeru kada se u svibnju 2008. pojavio u glazbenom spotu "That Green Gentleman (Things Have Changed)" benda Panic! At The Disco. Nakon toga je dobio ulogu Michaela u seriji "Opća bolnica: Noćna smjena", a potom je bio zvijezda horora "Zrcala".

Pojavio se i u akcijskom trileru "Oko sokolovo" s poznatim holivudskim glumcima Michelle Monaghan i Shijom LaBeouf, a u komičnom filmu "Starci" i njegovu nastavku utjelovio je razmaženog sina Adama Sandlera. Odigrao je nekoliko prepoznatljivih uloga na Disneyjevu kanalu te je od 2011. do 2015. tumačio Lukea Rossa u seriji "Jessie".

Uspješnu karijeru mladog Camerona prekinula je njegova iznenadna smrt 6. srpnja 2019. Pronađen je mrtav u stanu u Los Angelesu koji je dijelio s kolegama iz serije "Jessie". Ubrzo je došla hitna služba, no mogla je tek potvrditi njegovu smrt.

"Teška srca obavještavamo vas da smo u subotu ujutro izgubili Camerona. Preminuo je u snu od posljedica napada koji je pretrpio zbog oboljenja od kojeg se liječio. Svijet je ostao bez jednog od svojih najsjajnijih svjetala, ali njegov će duh nastaviti živjeti kroz dobrotu i suosjećanje svih koji su ga poznavali i voljeli. Srca su nam slomljena i molimo vas za privatnost dok oplakujemo sina i brata", napisala je glumčeva obitelj u priopćenju.

Nekoliko dana kasnije potvrdili su da je Cameron preminuo u snu od epileptičkog napada, a ta mu je bolest ranije bila dijagnosticirana.

Boyce je bio poznat po svojoj filantropiji i prikupljao je novac za projekt u kojem je pomogao donijeti čistu vodu zemljama u razvoju. Usto je podržavao inicijativu "United Way of America" kako bi se smanjilo i iskorijenilo beskućništvo, a bio je i dio inicijative "It's On Us", koja podiže svjesnost od seksualnim napadima na žene i muškarce na fakultetima.

Cameronova obitelj u njegovu je čast osnovala "Fondaciju Cameron Boyce", neprofitnu organizaciju koja pruža mladim ljudima umjetničke i kreativne aktivnosti kao alternativu negativnosti i nasilju te potiče na pozitivne promjene u svijetu. Također su nastavili financijski podržavati projekt "Žeđ", koji pomaže donošenje čiste vode zemljama u razvoju.

Inače, Cameronov profil na Instagramu i dalje je otvoren i prati ga više od 13 milijuna ljudi te mnogi ne mogu vjerovati da glumca više nema i da su već prošle dvije godine od njegove smrti.

"Tvoja prisutnost bila je tako lijepa, tako da je tvoja odsutnost sada moćna", "Nedostaješ", "Jako nam nedostaješ. Uljepšao si naše djetinjstvo", neki su od komentara tužnih fanova.