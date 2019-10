Reviju su nosile brojne poznate dame, ali i Mateja Vukmirović, glasnogovornica Milana Bandića.

U Klovićevim dvorima u Zagrebu u srijedu je održana revija modne dizajnerice Ivane Jurić. Bio je to pravi modni spektakl, ali i mjesto gdje se pojavilo najraznolikije društvo iz hrvatskog javnog života.

Reviju su nosile i brojne javnosti poznate dame pa je tako mnogima za oko zapela Mateja Vukmirović, glasnogovornica Milana Bandića, koja je ovaj puta bila u ulozi manekenke, a mnogi su komentirali kako je reviju sjajno pronijela, baš kao i Riječanka Nikolina Minovska, koja je publiku svojom ljepotom ostavila bez daha.

Reviju su još nosile operna pjevačica Antonela Malis, Antonija Šola, balerina Lucija Radić, plesačica Valentina Walme, poznata poduzetnica Jasna Kačar, pjevačice benda Učiteljice, nekada najljepša žena svijeta Danijela Gračan te poznata blogerica Deniss Grgić.

Glazbom je sve začinila Nina Kraljić, a u prvim su redovima sjedili brojni poznati Hrvati. Reviju su pratile glumice Barbara Vicković i Ana Maras Harmander, a pridružio im se i glumac Zoran Pribičević, koji je nedavno dobio ulogu u poznatoj britanskoj seriji.

Bila je tu i poznata vizažistica Marina Mamić, Vlatka Burić i Lidija Bačić, Ivana Delač, Tihana Harapin, Zoran Aragović, Maja Uremović, nogometaši Velike gorice Zwolinski Lukasz, Moslowski Michal, Suk Joey, blogerica Ana Zibar te Mirza Šabić i Dragutin Ranogajac iz Obrtničke komore.

Ivana Jurić, inače inženjerka tekstilnog i modnog dizajna iz Zadra, prvi se put odlučila na samostalnu reviju. Sukladno prostoru u kojem se održava revija, Ivana je pokazala kolekciju koja je ukrala sve poglede! Dizajn koji stvara odiše glamurom, od usko pripijenih haljina koje prate liniju tijela pa sve do širokih raskošnih haljina A-kroja. Ovu kolekciju posebnom čine duboki dekoltei, visoki prorezi, fokus stavlja na snažno naglašena ramena te haljine golih leđa, nabore koji dodatno naglašavaju ženske obline, gdje i one najjednostavnije haljine izgledaju raskošno! Od materijala koristi baršun, čipku, til, saten te sjajne perlice u tonovima od narančaste, crvene, bordo, ljubičaste, smaragdno zelene pa sve do tonova crne. Ivana je dizajnirala čak 45 haljina za svoju prvu samostalnu reviju.

Glamurozne haljine Ivane Jurić upotpunio je nakit MaYa. Riječ je brendu unikatnog ručno rađenog nakita iza kojeg stoji darovita i talentirana Marijana Petrović, čiji nakit obožavaju osobe iz javnog života.

Revija je svojom ponudom publiku ostavila bez daha, a za ljepotu modela pobrinula se kozmetika Ziaja, dok su vješte ruke Profokusa djevojke uljepšali kozmetikom Catrice. Za frizure se pobrinuo frizerski studio Marcela.

Ivanine haljine inače nose brojne poznate Hrvatice poput Danijele Martinović, Jelene Rozge, Lidije Bačić, Andree Šušnjare, Ane Begić Tahiri, Sandre Bagarić, Ane Vilenice, Barbare Vicković, Alke Vuice te brojne druge.