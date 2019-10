Prva samostalna revija Virginie Viard za Chanel prošla je u znaku Gigi Hadid i uljeza.

Nakon što je dizajner Karl Lagerfeld preminuo u veljači ove godine, postavilo se pitanje tko će ga zamijeniti na čelu Chanela.

Tu čast dobila je njegova desna ruka Virginie Viard koja je na posljednjem danu prestižnog Tjedna mode u Parizu predstavila svoju prvu samostalnu kolekciju.

Viard se nije previše odmaknula od prepoznatljivog Chanela, no mnogi su se složili kako mu je podarila mladenačkiji i slobodniji izgled. Ipak, komadi iz kolekcije za proljeće i ljeto 2020. godine potpuno su ostali u sjeni francuske YouTuberice Marie Benoliel koja je upala na pistu.

Party's over!



A stage invader just tried to infiltrate the #Chanel runway at #PFW but Gigi Hadid wasn't having any of it... pic.twitter.com/3mXr5wcztg