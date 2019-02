Giada De Laurentiis opustila se na plaži i pritom pokazala liniju i formu na kojoj joj mogu pozavidjeti mnoge mlađe kolegice.

Slavna američka kuharica, talijanskih korijena, Giada De Laurentiis opustila se na plaži u South Beachu i pokazala zavidnu liniju i poveći dekolte.

Giada je u South Beach stigla kako bi sudjelovala na festivalu hrane i vina, gdje će održati vlastitu prezentaciju. A prije poslovnih obaveza, slobodno je vrijeme iskoristila za uživanje na pješčanoj plaži u društvu 10-godišnje Jade i prijateljice.

Brčkajući se u moru, 48-godišnja kuharica izgledala je očaravajuće i zamamno u jednodijelnom kupaćem kostimu koji je sjajno istaknuo njenu figuru i grudi koje su bile u prvom planu.

Giada je kuharica i autorica nekoliko knjiga o kuhanju, a uz to ima i nekoliko vlastitih televizijskih emisija kao što su "Giada at Home", "Giada in Italy", "Everyday Italian" i "Food Network Star".