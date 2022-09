Nova kraljica Camilla Parker-Bowles iz prvog braka ima dvoje djece, a mnogi se pitaju gdje su oni danas i hoće li se što promijeniti s obzirom na novu titulu njihove majke.

Nova kraljica pratilja Camilla Parker-Bowles dobila je ovu titulu otkako je njen suprug Charles naslijedio tron od majke kraljice Elizabete II.

Kraljica je na Platinastom jubileju ove godine izrazila želju da Camilla postane kraljica pratilja kad Charles postane kralj, a to se dogodilo vrlo brzo.

S obzirom na njenu novu titulu, brojni su se pitali hoće li i Camillina djeca iz prvog braka dobiti neke titule kao i ostali članovi kraljevske obitelji, ali to se neće dogoditi.

Njihova imena ostaju ista, a Camilla je u braku s Andrewom Parkerom-Bowlesom dobila sina Toma i kćer Lauru, koji se ne vole eksponirati, no prisutni su na svim važnim kraljevskim događajima, ali se drže po strani.

Laura i Tom neće dobiti ni kraljevsko osiguranje, a ubuduće će morati prisustvovati na nekim kraljevskim događanjima.

''Ako im dosad nije trebalo osiguranje, neće ga dobiti ni nakon promjene vlasti, osim u slučaju da to bude potrebno", rekao je glavni urednik časopisa Majesty Joe Little i dodao kako oboje žive relativno povučenim životom, s obzirom na njihove obiteljske veze, ali smatra i da moraju bit spremni na ono što slijedi.

"Tom i Laura prisustvovat će majčinoj krunidbi i neizbježno je da će se tada oko njih stvoriti medijska pompa, toga moraju biti svjesni i oni i Camilla. Puno će se toga sada promijeniti i jedna od loših strana je što će mediji pokazivati više interesa za njih", kaže Little.

No gdje su i što rade Camillina djeca.

Laura Lopes mlađe je dijete Camille i Andrewa i rodila se 1978. godine. Laura nimalo ne voli pažnju medija i paparazza pa stoga život živi privatno. 2006. godine udala se za Harryja Lopesa, bivšeg modela i računovođu Calvina Kleina, a zajedno imaju i troje djece: kćer Elizu te blizance Gusa i Louisa. Na njihovu vjenčanju bila je i Kate Middleton te tadašnji princ Charles.

Starije dijete je sin Tom koji je rođen 1974. godine. Zanimljivo je da je kralj Charles III. Tomu kum, a sada i očuh.

Tom je nagrađivani pisac. Tijekom svog života izdao je nekoliko knjiga recepata poput ''Let's Eat: Recipes from My Kitchen Notebook'' i ''Fortnum & Mason: Time for Tea" koju je objavio prošle godine.

''Bio sam nestašan, malo sam se zabavljao. Kada sam bio mlađi, stalno su me otpuštali. Ali ja sam volio jesti i mogao sam da osmislim dobru rečenicu, pa sam pomislio da bih mogao da pišem o hrani'', rekao je jednom za Daily Telegraf.

2005. godine oženio je suprugu Saru s kojom ima i 14-godišnju kćer Lolu.

Unatoč novoj kraljevskoj obitelji, Camilla je uvijek bila sveprisutna u životima svoje djece te u intervjuima često ističe kako voli provoditi vrijeme s unucima.

Novi kralj Charles III. navodno je također jako blizak sa svojim posinkom i pokćerkom te voli provoditi vrijeme i s njihovom djecom.

Novi kralj rastužio prizorom za vrijeme bdjenja nad lijesom svoje majke, kraljevski fanovi uočili su ono očito +27

Bila je jedna od najvećih zvijezda Jugoslavije, a njezina je smrt i nakon 46 godina veliki misterij +13