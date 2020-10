Tatjana Patitz je zajedno s Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindom Evangelistom i Christy Turlington proglašena najljepšom na svijetu, a bile su poznate kao slavna petorka koja kraljuje svijetom mode.

Devedesetih godina prošlog stoljeća modnim svijetom i modnim pistama vladalo je pet ljepotica koje su čak proglašene najboljim svjetskim modelima u povijesti i teško ih je nadmašiti.

One su redom Naomi Campbel, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington i tajanstvena Tatjana Patitz, čije je ime danas od svih njih najmanje spominjano, možda čak ponegdje i zaboravljeno.

Upravo je ta lijepa, danas 54-godišnja Njemica osim titule najboljeg supermodela dobila i onu najmisterioznijeg supermodela. Iz svijeta mode povukla se davnih dana jer se odlučila posvetiti mirnom obiteljskom životu, a koliko prezire dane svoje najveće slave, dovoljno govori podatak da je odbila sudjelovati u dokumentarnom filmu o slavi i uspjehu supermodela, što je ostatak modne petorke devedesetih rado prihvatio.

"Bilo je glamuroznih trenutaka, ali bilo je i jako naporno. Loši dijelovi tog posla su česta putovanja i stalni umor. Uvijek sam mislila da manekenstvo nisam ja - to je samo posao. Nije me to definiralo", izjavila je jednom prilikom.

Tatjana je rođena u Njemačkoj, a odrastala je u Švedskoj, gdje se već sa 17 godina počela baviti manekenstvom. Nije joj dugo trebalo da se preseli u New York jer su njezina vitka figura, lijepo lice i stas očarali modne kuće i agente, a obožavali su ju zbog toga što je uspijevala izgledati drugačije pod bilo kojim svjetlom kada su se snimali editorijali. Pojavila se na više od 200 naslovnica prestižnih časopisa, a karijeru joj je dodatno učvrstila i suradnja s legendarnim modnim fotografom Peterom Lindberghom, koja je potrajala čak 30 godina.

Surađivala je s najuglednijim modnim dizajnerima poput Versacea, Chanela, Karla Lagerfelda, Donne Karan, Jeana Paula Gaultiera, Vivienne Westwood, Helmuta Langa, Valentina, a dugi niz godina bila je zaštitno lice modne kuće Jil Sander.

Bez ljepotica ne prolaze ni glazbeni spotovi najvećih glazbenika svijeta pa se Tatjana pojavila u onom Georgea Michaela za kultnu pjesmu "Freedom", a s njom su bile i Naomi, Cindy, Linda i Christy.

U jednom se trenutku počela baviti glumom, no to nije bilo dugog vijeka, a onda je otkrila strast prema ekološkom aktivizmu i zaštiti prirode, čime se i danas bavi. U Malibuu je još 1989. godine kupila farmu, na njoj je ostala živjeti i tamo uzgaja životinje te se bavi ekološkim uzgojem hrane.

O njezinu privatnom i ljubavnom životu zna se jako malo, tek da je od 2003. do 2009. godine bila u braku s poduzetnikom Jasonom Johnsonom, a ima sina Jonu, koji nosi njezino prezime.

Tijekom nekoliko posljednjih godina čak je radila na nekoliko modnih projekata, ali vrlo pomno biranih.