Gaten Matarazzo i Elizabeth Yu stigli su zajedno na dodjelu nagrada Tony u New Yorku.

Američki glumac i zvijezda serije "The Stranger Things" Gaten Matarazzo bio je jedna od glavnih zvijezda dodjele nagrade Tony u New Yorku, na koju je poveo svoju djevojku Elizabeth Yu.

19-godišnji Gaten ponosno je pokazao također 19-godišnju djevojku koja je privlačila poglede u dekoltiranoj haljini s prorezima i pobrinula se zavodljivo pozirati pred okupljenim fotografima.

I dok je njezin dragi prije 20. godine ostvario i više nego uspješnu karijeru, Elizabeth je tek ušla u glumačke vode snimivši ulogu u komediji "Somewhere in Queens", koju je režirao Ray Romano, a koja bi trebala imati premijeru ovih dana na Tribeca Film Festivalu.

Par je u vezi od 2018. godine, a prije nekoliko mjeseci proslavili su četvrtu godišnjicu.

"Četiri godine? To je droga. Volim te. Hvala što si moj najbolji prijatelj. Sretna godišnjica", napisao je mladi glumac uz objavu na Instagramu.

U nedavnom intervjuu za Esquire otkrio je da žive zajedno u njegovom stanu u New Jerseyju, zajedno s tri mačke. Iako priznaje da možda vodi pomalo ubrzan život za jednog 19-godišnjaka, zaključio je kako mu se to uopće ne čini čudnim.

Gaten je svjetsku slavu stekao zahvaljući ulozi Dustina Hendersona u hit-seriji Stranger Things koja je oborila rekordde gledanosti, no odigrao je i niz glavnih uloga na Broadwayu. Između ostalog publika ga je mogla gledati u mjuziklu "Priscilla", "Queen of the Desert" i u "Les Misérables".

Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Tony pripala mu je čast da dodijeli nagradu za najbolju orkestraciju koja je pripala Simonu Haleu za njegov rad na predstavi "Girl from the North Country".

