Franka Batelić ponovno je uskočila u plesne cipelice i s ostatkom žirija priprema iznenađenje u finalnoj emisiji ''Plesa sa zvijezdama''!

Franka Batelić ''Plesu sa zvijezdama'' je nastupila prije 12 godina, a sad će ponovno zaplesati na podiju s ostatkom žirija koji za finalnu emisiju priprema iznenađenje.

Pjevačica i članica žirija na svojoj je Instagram priči ususret finalu podijelila video na kojem pokazuje svoje plesne cipele i kolegu Marka Cibocija.

''Ciboci me vratio u plesne cipele!'' veselo je uzviknula Franka i pažnju skrenula na svoje plesne cipele.

Ususret uzbudljivom finalu Franka je izjavila: ''Trinaest plesnih tjedana je proletjelo u trenu. Šarena, nasmijana, intenzivna i plesno izazovna sezona je uskoro iza nas. Ponosna sam na sve kandidate što su uspjeli održati emotivnu i fizičku koncentraciju, predanost i fokus i očekujem da u zadnjem tjednu daju gas do daske i da nas u nedjelju sve ostave bez teksta. I ja sam nakon 12 godina ponovno u plesnim cipelama, jer mi kao žiri spremamo jedno plesno iznenađenje. Jako se veselim!''

Članica žirija Larisa Lipovac Navojec s nestrpljenjem očekuje posljednji ples te vidjeti kako će se finalisti prezentirati na kraju njihove plesne avanture: ''Bilo mi je stvarno divno raditi ovaj projekt, fantastična ekipa, veselim se nedjelji i plesu sa svojim kolegama iz žirija''.

Marko Ciboci je rekao: ''U finalu očekujem da će nam finalisti prikazati krunu svojeg rada, ali i svoje interpretacije te svoju osobnost u svakom od plesova koje će izvesti. Očekujem nešto jedinstveno od svakog finalista zato jer su za razlogom u finalu Plesa sa zvijezdama. Tehniku su svi više manje prošli, a sada je na svima da uživamo u plesnim točkama.'' Ciboci je otkrio kako je bilo pripremati se za nedjeljni nastup: ''Ovaj tjedan sam ponovno ušao u plesne latin cipele nakon sedam godina. Bez obzira na podučavanje i showove u Theatar Artsu, latin nisam natjecateljski plesao sedam godina i ovaj tjedan je bio pravi izazov obuti latin cipele na petu, no kako je teško žabu nagovoriti da uđe u vodu, tako sam i ja u dobrom društvu vrlo brzo zaboravio na pete i uživao sa svojim kolegama na plesnom podiju.''

A svoje mišljenje o finalnoj emisiji dao je i Igor Barberić: ''Očekujem veliko finale u svakom smislu. Ove sezone su nam kandidati bili moćni plesači općenito, a i oni koji su možda to manje bili u međuvremenu su to postali kroz sezonu. Od tih plesača ostala su sad evo četiri u finalu i očekujem jako dobar show. Na kraju će sve biti u rukama publike, za koga će glasati…No, svi oni će sigurno izvesti nastupe dosljedne finala ovakve dobre sezone. Što se tiče nastupa žirija, jedino ''Ples sa zvijezdama'' me može natjerati da se popnem na pozornicu i nešto malo i zaplešem. Nisam aktivan plesač tako da me već sada sve boli nakon proba. Ali sve za PSZ!''

U finalu se natječu četiri para, a finalnu emisiju ''Plesa sa zvijezdama'' ne propustite pogledati ove nedjelje od 20.15 na Novoj TV!

