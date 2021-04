Filip Rudan 21-godišnji je mladić koji gradi uspješnu glazbenu karijeru, a uz to pazi i da ostane u formi.

Filip Rudan se iz poslovne faze lako transformirao u onu sportsku. Voli izazove, lagano vježbanje. Karijera mu ide uzlaznom putanjom, glazba svojim tokom, a i zdravlje je dobro.

''Fala Bogu, nisam imao još koronu, ali da pokucam'', kaže.

Iako tri mjeseca nije bio u teretani, koja mu je, kako kaže, ispušni ventil kondicija je i dalje tu. A kad je u teretani, najdraže vježbe su mu...

''Bench spada pod jedne od'', kaže.

Filip često dobiva komplimente za svoj stav, izgled, pjevanje. Kaže lijepo je to i motivacija je da radi svoj posao dalje. Što se tiče prehrane ne pazi što jede.

''Student sam, žurim se na faks, predavanje. Inače, ne mogu bez kave. Ali kad se trebam pripremiti za ljeto, za sezonu, onda puno više pazim na prehranu'', kaže.

Omiljena jela su mu: pohana piletina, bolonjez, tuna salata i salata od kozica. Ako ga želite iznenaditi s nekom slatkom hranom, onda na meniju treba biti tiramisu i cheesecake. Voli slatko, a to ga je kaže, u prošlosti stajalo i izgleda.

''Prije me bilo dosta, bio sam punašniji, imao sam u šestom razredu, ako se ne varam 90 kila. Pubertet je napravio svoje, a i tata mi je dao jako veliku motivaciju da krenem u teretanu'', kaže.

Tata je bio boksač, mama je trenirala gimnastiku, a geni su tako kod Filipa sada učinili svoje. I tako, danas, bez sporta ne može. Nije ljubitelj nogometa, ali zato…



''Znam tu i tamo pogledati dobru igru košarke, i boks naravno i MMA.'', kaže.

''Trenirao sam plivanje. Nije me išlo jer su me svi tamo moji vršnjaci utapali u vodi'', kaže.

A to je taj dječji bullying. Mnogo je stvari Filip napravio iz inata, i u želji da pokaže kako može i hoće. Da je talentirani i vrsni glazbenik to je već dokazano. Kroz glazbu pokazuje svoju emotivnu stranu, i zanimljivo, pokraj toliko djevojaka koje mu se stalno javljaju, voli vjernost i odan je samo jednoj. Ljubitelj je i plesa. Kao mali je gledao step up. Imao je veliku motivaciju, upisao se u plesni studio, a sve ostalo je sad već povijest.