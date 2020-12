Pobjednik showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', Fabijan Pavao Medvešek, otkrio nam je koje su mu bile omiljene transformacije kroz koje je prošao, što mu je bilo najteže i hoće li mu nedostajati snimanja ovih emisija.

Fabijan Pavao Medvešek kroz cijeli show "Tvoje lice zvuči poznato" bio je na visokoj razini, a konačnu pobjedu je ostvario transformacijom u Hugha Jackmana iz mjuzikla ''The Greatest Showman''.

''Osjećam se čudno, ali sad sve ima smisla. Htio bih se zahvaliti, nisam ovo očekivao, jako mi je drago da sam bio dio ovoga i da sam upoznao ovu ekipu. Jako mi je drago da sam bio pred ovakvim ljudima koji su mogli odlučiti o pobjedniku, i hvala svima koji me gledate i slušate'', rekao je nakon što je proglašen pobjednikom.

A ovaj 27-godišnji glumac nam je otkrio koliko mu je bila teška ta finalna preobrazba koja je zacementirala njegovo prvo mjesto u poretku.

"Moram priznati da sam u početku osjećao neki strah jer taj je broj samo energija i moć, a te stvari ne mogu glumiti. Kasnije kada sam se bavio nastupom, shvatio sam da imam nevjerojatnu ekipu plesača oko sebe koji su stvarno izvan svake kategorije i njihova energija je ono što cijelo vrijeme osjećaš kao da ti puni neka krila i onda zajedno možemo napraviti vatreni nastup", ispričao je Fabijan.

Kaže kako ga je jako iznenadila pobjeda.

"Toliko dugo smo svi bili zajedno i dijelili istu količinu i veličinu zadataka i to preko pola godine, tako da je na kraju uvijek teško jasno reći što je najbolje, no budući da je takav show, na kraju se mora odabrati jedna osoba i beskrajno sam sretan i zahvalan što sam evo to ispao ja. Proslavili smo svi zajedno kao tim jer nam je to svima bio kraj, a i nakon toliko vremena i posla, svejedno je tko je prvi", istaknuo je glumac.

Otkrio je da je njegova obitelj zadovoljna, no koliko ovisi o pojedinoj transformaciji. "Mama je jako sretna jer ima sad puno videa na internetu za gledanje i slušanje", rekao je Fabijan.

Glumac je u showu rasturao i kao žena i kao muškarac pa je teško izdvojiti najbolje transformacije. No on je uspio izdvojiti dvije omiljene. "Mislim da su Freddie Mercury ili Conchita Wurst. To su bila dva velika zadatka i drago mi je kako su na kraju ispala", istaknuo je.

Ipak, kada je riječ o podjeli na muške i ženske preobrazbe tu se njegov odabir opet razlikuje. "Claudia Beni mi je nekako baš prirasla srcu jer tu pjesmu znam i pjevam odmalena, a Metallica je bio super zadatak jer se stvarno mogla postići ta luda njihova energija", pojasnio je.

Ženske transformacije su, naravno, zahtjevnije zbog mnogih preinaka i oponašanja glasa suprotnog spola. Fabijan kaže da mora priznati su mu bile dosta teže jer je sve potpuno drukčije, od cipela, robe. Ipak, nije bilo depilacije, ali je cijelo tijelo trebao obrijati prije svakog nastupa.

"Možda najteži dio je kada ti kao nekim balonom zategnu čelo i zalijepe ga iza za kosu. Tako se dobiju relativno nježnije crte na očima i obrvama. Ženski glas je posebno teško oponašati jer ga moraš proizvesti, a ne smije se čuti muka u glasu", objasnio je.

Ne zna procijeniti koliko mu je pomoglo njegovo glumačko iskustvo, no prema komplimentima publike i gledatelja je očito da je pokazao da je zaista svestran i može savladati svaki izazov.

"Kada krene snimanje emisije, šminkanje i transformacija, tu se jedino možeš pouzdati u svoje živce i strpljenje kako bi to sve preživio", ispričao je.

No sudjelovanje u showu "Tvoje lice zvuči poznato" će sigurno biti korisno za njegovu glumačku karijeru. "Šest mjeseci sam sudjelovao u ogromnom showu, ogromnoj produkciji, svakodnevno sam bio ispred više od 20 kamera. To je iskustvo kakvo se stvarno ne može nigdje drugdje steći nego kroz toliko velike projekte. Zahvalan sam na tome jako", naglasio je.

Otkrio nam je koji dio će mu nedostajati, a koji baš i ne. "Nedostajat će mi jedino onaj osjećaj za vrijeme nastupa kada osjetiš da je dobro i kada se samo prepustiš. Budući da je bio ogroman posao, sada neko vrijeme mi neće nedostajati snimanje. Kao ekipa smo stvarno svi bili kao neki razred i družili se i borili zajedno. Drago mi je da sad imam neke nove prijatelje za život jer se kroz takve stvari najviše zbližiš s drugima", rekao je Fabijan.

Glumac je kroz show stekao zavidan broj obožavateljica koje ga prate na društvenim mrežama, a oduševljavao je redovito Indiru Levak, Maju Šuput i posebno Nives Celzijus koja je uvijek imala originalne komentare na njegovu izvedbu. No na žalost mnogih žena, Fabijanovo srce je zauzeto već devet godina.

Naime, ljubi djevojku Karlu s kojom je u vezi još od srednje škole.

"Moj je ljubavni status vrlo jasan i tu nemam nikakvih problema. Drago mi je što su ljudi zadovoljni mojim poslom jer to je ono što mi daje energiju da svaki dan napravim nešto bolje, jer stvarno volim svoj posao i svakome bih htio da u životu nađe nešto što ga toliko veseli i obuzima u isto vrijeme, kao mene moja ljubav i moj posao", zaključio je Fabijan.