Fabijan Pavao Medvešek očarao je sve svojom transformacijom u Freddieja Mercuryja i odnio pobjedu u prvoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Osam će se zvijezda u sljedećih trinaest tjedana transformirati u neke od najslavnijih i najboljih izvođača u showu "Tvoje lice zvuči poznato", pri čemu će netko uvijek morati biti najbolji.

Led je probijen, prva je emisija iza nas, a prvu pobjedu odnio je glumac Fabijan Pavao Medvešek i njegova transformacija u pjevača legendarne grupe Queen Freddieja Mercuryja.

"Uvijek je to izazov jer koga god dobiješ, to nisi ti. Imao sam veliku tremu i svi su mi govorili da ne smijem zeznuti jer je to Freddie. Čudan mi je osjećaj i fakat se nadam da ću moći ponoviti nešto slično. Ali nema presinga, nama je tu bitno druženje i veselje", izjavio je Fabijan nakon prve pobjede.

Njegova transformacija sastojala se od pet koraka, koji su uključivali umjetnu kožu, kosu, brkove, jako detaljnu šminku i odjeću.

Sve detalje pogledajte u našem videu Backstage s Miom.