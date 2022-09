Ernest Pelajić stao je u obranu Severina nakon njenog sukoba sa sestrom Marijanom Popović te na facebooku podijelio poduži status o njenom životu.

Severinin prijatelj i poznati splitski skladatelj Ernest Pelajić odlučio je javno podržati pjevačicu nakon incidenta i njenog sukoba sa sestrom Marijanom Popović.

"Nije lako biti Severina. Poznajemo se doslovce cijeli život, od djetinjstva. Išli smo zajedno u glazbenu školu. Radio sam joj prvi demo snimak u životu, prvi aranžman. Bio sam joj na prvom pjevačkom javnom nastupu, tješio je kad je plakala na skalinama naše škole zbog loše ocjene koju je dobila taj dan, smijali se kad su nam podmetnuli pornić u videoteci, a mi tražili predstavu "Frane Strapalo". Nije imala prebijene pare, ali imala je šarm s kojim je sve osvajala. Nikada se nismo u životu sreli a da me nije zagrlila i poljubila. Ona nikoga i ništa ne zaboravlja. Nije nikada glumila zvijezdu, jer ne trebaš glumiti ono što jesi. Vozio sam je autom u prvi iznajmljeni stan 90-te godine, (malu garsonjeru) kada je odselila iz Splita u Zagreb. Doslovno nije imala za kruh, ali bila je optimistična, marljiva i ustrajna, znala je da će uspjeti. Njoj nije bio potreban muškarac da bi imala novce, jer ona ih je proizvodila, imala je ono nešto što ima samo 0,0001% ljudi na planeti: ogromno srce što voli i ogromnu ustrajnost da ljubav pretvori u posao.

Možda nije u redu da se uopće javljam povodom ove obiteljske hot teme, jer obiteljski problemi su osjetljiva i privatna stvar svakog od nas. Ne zanima me što se zbivalo zadnjih dana s njom i njenom sestrom, mada imam o tome svoj stav, i znam o čemu se radi. Ali kada čitam komentare na portalima koji su puni mržnje, gdje je doslovce razapinju na križ, diraju joj se u njeno jedino dijete i pravo na njeno majčinstvo. Onda ne mogu i neću šutjeti. Nažalost križ je biti Severina, ali iz prve ruke vam mogu samo reći da je ona najveći borac kojeg sam upoznao u životu, iznimno topla i nježna osoba, ali fajterica kakve nema. U svaku borbu ulazi bez postavljenog garda. Zna sve. I da ljubi i da gubi, i da trpi i da grize. A vi koji joj zavidite na njenom glumačkom umijeću i stalno spominjete privatne filmove i u njemu neosporne vještine, radite to zato jer ste ljubomorni, gadni, a usput kur*a i piz*e gladni. Bogu hvala ona nije ničega. Sve je sama stekla. I na kraju otrcana, stara fraza, ali u ovom slucaju istinita. "Da je Severina biti lako, Severina bi bio svatko". Patite bijednici, Seve će opet iz svega ovoga izaći još bolja i jača. Ona je naprosto neuništiva", napisao je Ernest u podužoj objavi.

"Fala Bogu da i ovo netko kaže", "Bravo, to je prijatelj", "Svaka čast", "Podrška Severini", "Seve ja zakon", "Zato je kraljica toplog srca", "Podrška. To se i sve vidi na njoj. Jedina normalna na sceni, općenito", "Bravo Erneste i kapa do poda", "Potpisujem, bravo", neki su od komentara njegovih facebook prijatelja.

Podsjetimo, Severinu je sestra Marijana Vučković Popović prijavila zbog fizičkog nasilja do kojeg je navodno došlo u domu njihove majke, a policija je zatim privela pjevačicu na zagrebačkom aerodromu.

O svemu su se oglasili iz Severinina tima.

"Prema Severininom opisu događaja, fizičke ozljede je Severini nanijela Marijana Popović, a ne obrnuto. Potrgala joj je ogrlice s vrata i razbila mobitel. O tome postoje materijalni dokazi, medicinska dokumentacija i svjedoci. Očekujemo da se po Severininoj kaznenoj prijavi pokrene postupak protiv Marijane Popović."

Ovu stranu priče za Dnevnik Nove TV potvrdila je i Severinina odvjetnica, koja je potvrdila i da je pjevačica, nakon što je dala izjavu policiji, puštena na slobodu.

O incidentu se sada oglasila i Severinina majka Ana Vučković, koja je za Večernji list rekla da Severininoj sestri Marijani Popović ovo nije prvi put da prijavljuje sestru.

"Marijana je došla niotkuda, sama se bacakala, nije joj prvi puta da prijavljuje sestru!" kazala je.