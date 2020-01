Emily Ratajkowski pokazala kako je izgledala kao djevojčica od 14 godina i poslala snažnu poruku obožavateljima.

Slavna britanska manekenka Emily Ratajkowski odlučila je svojim obožavateljima na profilu na Instagramu pokazati fotografiju iz nešto mlađih dana, točnije onu na kojoj je pozirala kada joj je bilo samo 14 godina.

I sama je priznala kako ju je nekad ljudima pokazivala da bi dokazala kako je njezino tijelo u potpunosti prirodno, no sada ju je odlučila pokazati iz jednog drugog razloga.

"Obično sam pokazivala ovu fotografiju na kojoj mi je 14 godina da dokažem da je moje tijelo prirodno. Sada me malo rastužuje što postoji. Bila sam samo dijete tada i voljela bih da me svijet kao 14-godišnjakinju ohrabrio i poručio mi da budem više od toga. Bez obzira na to, osjećam se osnaženo svojim tijelom i seksualnošću koju pokazujem radeći kao model i na platformama poput Instagrama. Srećom, otkrila sam da su dijelovi mene važniji od seksepila ali ako si djevojčica od 14 godina i čitaš ovo, ne brini uopće sada o tome. Čitaj puno knjiga i znaj da ono što vidiš na Instagramu je samo mali dio potpune ljepote ljudskog bića", napisala je Emily u podužem statusu.

To se svidjelo njezinim pratiteljima koji su ju pohvalili u tisućama komentara.

"Dobro rečeno", "Prekrasna si izvana i iznutra", "Poslala si prekrasnu poruku", "Ti si mudar, predivan anđeo", napisali su joj.