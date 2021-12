Emilio Alcantara za finale showa "Supertalent" pripremio je doista vatreni nastup nakon kojeg su neki članovi žirija jedva pronalazili riječi za njega.

Emilio Alcantara nas još od prve audicijske emisije showa "Supertalent" ostavlja bez teksta svojim umijećem balansiranja i izvođenja zahtjevnih akrobacija bez ikakvih problema, a isto je bilo i u samom finalu.

''Tijelo mi se treslo, to je ono što ja volim raditi i što me ispunjava. Imam to nešto plesno u sebi, što je Davor primijetio. Martina je primijetila kompleksniji dio koji sam radio. Sad kad sam u finalu osjećam se uzbuđeno, uživam u ovim trenucima, mogućnosti da sam na televiziji, ljudi trebaju umjetnost i zabavu. Danas ću pokazati još jedan profesionalniji dio, već se osjećam kao pobjednik'', priznao je Emilio prije finalnog nastupa u kojem mu se kao asistentica i ovog puta pridružila supruga.

"Sve ovo što smo dosad vidjeli kroz audicijsku i polufinalnu emisiju, svaki put je bilo sve luđe i bolje. I svaki put je to izgledalo nadrealno, čovjek ostane na nogama, izvede trik, ne zapali se i ne padne! Sjajno!", pohvalila ga je Maja Šuput.

"Nevjerojatno, Emilio ti si čudo", bez teksta je gotovo ostao Janko Popović Volarić.

"Ja bih potpisao Majin i Jankov komentar i možda dodao nešto, a to je da mi se svidio prijelaz iz bizinis čovjeka u zabavni dio", izjavio je Davor.

"Pjesma koju si odabrao zove se "Mens, Mens World", kriva pjesma - "Emilios, Emilios World", poručila mu je Martina Tomčić.

Emilio je iz Venezuele stigao u Hrvatsku zbog ljubavi i živi u Rijeci, a najsretniji je kada žonglira i izvodi svoje akrobacije. Pohađao je školu za cirkusanta, no njegova je obitelj bila protiv toga. Zbog te se odluke i razišao s majkom svojeg sina jer njoj nije bilo jasno kako može ići na fakultet da bi postao klaun. Bilo je to najteže razdoblje njegova života, ali kako kaže, puno je naučio od tada.

Sadašnja žena mu je iz Rijeke, Hrvatica, ona također nastupa u cirkusu, a upoznali su se tijekom njegova putovanja u Hrvatsku, u koju je stigao na preporuku prijatelja. Shvatili su da se bave istim poslom i zaljubili su se. Poželio je biti dio Supertalenta da vidi reakcije publike na sve što je dosad naučio, a čini se da je to bila itekako dobra odluka.

