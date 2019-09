71. dodjela Emmyja u Los Angelesu je ponovno okupila brojne slavne dame u pomno biranim kreacijama.

Sinoć je u Los Angelesu održana 71. dodjela Emmy nagrada.

Kao i svake godine, crveni tepih Microsoft Theatera preplavile su slavne ljepotice, od glumica i pjevačica do starleta.

Ponovno, neke su se dame posebno potrudile plijeniti pozornost, dok su neke to pokušale, no nije im uspjelo onako kako su to vjerojatno htjele, pa su završile na listama najgore odjevenih.

A među onima koje su se ove godine posebno potrudile da sljedeći dan naslovnice novina i portala budu njihove, svakako je i zvijezda serije "Game of Thrones", Emilia Clarke, koja nije previše toga prepustila mašti.

Mlada glumica je u seksi Valentino haljini s dubokim dekolteom u stilu J.Lo okretala glave na sinoćnjem crvenom tepihu, a koliko je taj izrez bio dubok dovoljno govori činjenica da se odlično vidjela njezina tetovaža na lijevoj strani rebara.

32-godišnju Britanku navikli smo gledati u elegantnim i zanimljivim haljinama na važnim holivudskim događanjima, a ovo je prvi put da je napravila ovakav odmak te stigla u nečemu tako otvorenom i seksi. Za njom nije previše kaskala niti njezina kolegica iz serije Lena Headey čija je cvjetna haljina s crnom mašnom također imala poprilični izrez na prednjoj strani.

Ipak, javnost se složila kako nije izgledala vulgarno, već odlično, a ovoga puta iznenadila je i 37-godišnja starleta Kim Kardashian u dugoj, crnoj haljini koja je istaknula jedino njezin bujni dekolte, ali na pristojan način, što inače nismo navikli od žene koja je uspješnu karijeru izgradila na golotinji, što također treba znati.

Majka troje djece izgledala je senzacionalno, baš kao i glumica i pjevačica Mandy Moore u rozo-crvenoj kreaciji golih ramena kojom je također dala uvid u svoj dekolte.

U našoj galeriji pogledajte još neke od najupečatljivijih uzvanica ovog važnog televizijskog događaja.