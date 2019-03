Razgovarali smo s Emom Kovač, Hrvaticom koja je pojavljivanjem u emisiji ''Ciao Darwin'' zaludjela Talijane. Ova Čakovčanka uz karijeru modela uspješno studira i već je pet godina u sretnoj vezi, a par planira i vjenčanje sljedeće godine.

Započela je nova sezona popularne talijanske TV emisije ''Ciao Darwin'', a priliku da se u njoj pojavi dobila je i Hrvatica Ema Kovač koja je svojom pojavom zaludjela Talijane.

Očarala ih je svojom ljepotom i postala prava senzacija, o čemu svjedoče brojni članci napisani o njoj u samo jednom danu.

Mlada Čakovčanka svojim se gostovanjem u spomenutoj emisiji pohvalila i na društvenim mrežama.

''Neizmjerno sam zahvalana na prilici koja mi je pružena, a ovo mi je jedan od najljepših dana u životu. Hvala svima koji su me gurali naprijed i bili mi podrška'', napisala je.

A mi smo s ovom 24-godišnjom djevojkom popričali o njezinom životu u Italiji, karijeri i planovima za budućnost.

Za početak nam je ispričala s čime se sve susretala na putu prema vrhu.

''Kada pomislim na činjenicu da sam prije šest godina završila srednju školu, i sve avanture i iskustva koja sam proživjela od onda, čini mi se kao da je naša maturalna večer bila prije 20 godina. Put je bio jako težak, djelomično i zato sto sam nakon srednje škole odlučila pauzirati dvije godine prije upisa na fakultet kako bih mogla putovati. MOdeling mi je tada bio sve na svijetu, a dogodilo mi se više puta da se moja karijera nije odvijala u smjeru u kojem sam željela te sam neprestano tražila mjesto gdje bih se mogla “smjestiti'', rekla nam je te dodala da se i dan danas trudi vidjeti samo najbolje u ljudima, ali da se nažalost puno puta susrela s lošim osobama koje su uvijek gledale samo svoje interese.

''Varale su i iskorištavale moju dobrotu, i nisu marile za osjećaje i štetu prouzročenu ljudima oko sebe. Međutim, i to je dio životnog iskustva, i zaista sam sretna što mogu reći da sam kroz sve to upoznala i mnogo osoba koje su mi i dan danas jako dobri i dragi prijatelji s kojima se nalazim svuda po svijetu, i koji redovito posjećuju mene i ja njih. Nakon tri godine putovanja konačno sam pronašla svoje mjesto-u Italiji. Kada sam konačno odlučila upisati fakultet u Milanu i ostaviti svoje “manekenske dane” iza sebe, moja karijera odjednom se lansirala kao raketa! Prestala sam se truditi da se sviđam ljudima, i počela biti svoja, i ljudima se sviđalo tko je prava Ema. Sada balansiram fakultet, posao, privatni život, obitelj i prijatelje, i sretnija sam no ikad'', priča nam.

Uspješno usklađuje posao modela i studij

Za nju se otimaju brojni svjetski brendovi, ali ona bez obzira na to i dalje vrijedno studira. Evo kako sve stiže.

''Teško je, neću vam lagati! Stalno učim na avionima, vlakovima, nerijetko čak i za vrijeme pauze na poslovima. Ono što me najviše izludi su situacije kada imam veliki ispit za koji se pripremam mjesecima, i točno na dan ispita me potvrde za neku veliku kampanju, kao na primjer sada prije Božica za Garnier. U takvim slučajevima stavim posao ispred fakulteta zato što smatram da su to jedinstvene prilike u kojima mogu mnogo naučiti od osoba koje su puno duže u modnoj industriji od mene, a buducći da studiram Business & Management jako mi je zanimljivo iz prve ruke vidjeti kako posluju svjetski poznate kompanije'', objašnjava nam.

Planovi za vjenčanje

U Milanu je upoznala i svog dugogodišnjeg partnera.

''Luca i ja smo se upoznali na jednom od mojih prvih castinga u Milanu! Ne mogu reći sa sigurnošć je li to bila kemija, ljubav na prvi pogled ili slično, ali znam da smo nakon toga počeli provoditi puno vremena zajedno, i što sam ga više upoznavala to sam više htjela biti uz njega. Shvatila sam, po prvi put u životu, da on nije samo osoba za koju sam romantično zainteresirana, već netko od koga mogu puno naučiti, tko će me stalno tjerati da rastem i budem najbolja verzija same sebe! Osvojio me svojom staloženosti, razmišljanjem, dobrotom i najviše činjenicom da nikada nije kocčio moje snove i karijeru, nego me poticao da se uvijek trudim i dajem najbolje od sebe, bilo to što se tiče modelinga, fakulteta ili bilo čeg drugog. Kad god bi putovala zbog posla i rekla mu na primjer:“Moram ići na tri mjeseca u Miami.” njegov odgovor je bio “Ajde da otvorimo kalendar da vidim kad mogu doći k tebi.” Sada smo već pet godina zajedno, i planiramo vjenčanje na ljeto sljedeće godine!'', otkila nam je.

Da bi održala manekensku liniju, redovito trenira.



''Puno treniram, međutim cijeli život se bavim plesom i sportom. Također, zaslužni su geni s mamine strane, moj djed je bio visok skoro dva metra, a moja majka još uvijek ima vitku figuru skoro kao ja, čak i nakon dvoje djece. U teretanu sam krenula sa 14 godina, a modelingom sam se počela baviti tek od svoje 18-te, tako da mislim da je fizička aktivnost odnosno treninzi u teretani ili joga nešto što bih radila bez obzira na to što radim u životu ili gdje se nalazim. Također, smatram da je uvijek bolje baviti se nekom aktivnosti nego biti na rigoroznim dijetama'', zaključuje.

Brojne poslovne ponude

Ema ima puno zanimljivih poslovnih ponuda o kojima neke djevojke mogu samo sanjati, a nas je zanimalo je li tu bilo poslova koje je morala odbijati iz raznih razloga.

''Imam sreću što sam uvijek bila reprezentirana od strane odličnih agencija, tako da jedine situacije u kojima sam morala odbijati poslove su bile kada bi se desio “overbooking”, odnosno kada sam u isto vrijeme imala više ponuda za posao, pa bi u tom slučaju najbolja ponuda ili najvažniji klijent imao prednost u bukiranju'', objasnila nam je.



Evo što misli i o Hrvatskoj kad su modni poslovi u pitanju.



''Smatram da Hrvatska ima potencijala da se probije na scenu svjetske modne industrije zbog toga što imamo mnogo talentiranih ljudi u svakoj kategoriji-od dizajnera, modela, make up artista, frizera, stilista, itd. Medjutim, u Hrvatskoj još uvijek modni svijet nije dovoljno razvijen u odnosu na New York, Milano, Pariz i druge velike modne prijestolnice, modeling ovdje nije smatran kao posao već samo kao hobi. Nemojte me krivo shvatiti, postoji pregršt prilika za pokretanje karijere i izgradnje portfolia, no sve što bi se smatralo ozbiljnijim i većim poslovima te prilikama za rast, bar što se tiče modelinga, nalazi se u inozemstvu. Neki od mojih prvih poslova bili su Hrvatskoj, što mi je omogucila gospođa Harapin-Zalepugin, snimanje za Graziu, Elle, Storybook, Ljepotu i Zdravlje, različite kampanje i slično, što mi je dalo materijala da krenem u inozemstvo, gdje sam sada sa svojom matičnom agencijom - MP Milano'', priča nam.

U Hrvatskoj ima i par prijatelja koji su joj jako velika podrška i koji su joj uvijek spremni uskočiti s dobrim savjetom ili ramenom za plakanje.

''Pored toga, mnogo joj ljudi šalje predivne ohrabrujuće poruke preko instagrama, tako da zaista cijenim to i beskrajno sam zahvalna. Zapravo me svaka lijepa želja podsjeti koliko mi nekad nedostaje Hrvatska...'', priznaje nam.

Želja je puno

Što se tiče budućnosti, kako nam je rekla, svatko tko ju dobro poznaje, zna da u njezinom životu ne postoje planovi. ''Ovaj tjedan sam namjeravala uživati u Milanu, učiti za ispite, a ustvari sam od utorka u Hamburgu, u ovom trenu sjedim na aerodromu u Stuttgartu na putu za Lisabon, u nedjelju putujem za Rim, i ako sve bude išlo “po planu” u ponedjeljak navečer bih opet trebala biti u Milanu. Znam da je trenutno moja karijera u usponu i namjeravam iskoristiti svaku sekundu da je izgradim još više, ne samo što se tiče modelinga već i kao mlada poduzetnica, da izgradim svoju budućnost, dokažem da je radom i trudom moguće ostvariti svoje snove i da pritom poljuljam sve standarde koji se nameću o modelima. Imam još par velikih novosti koje nažalost ne smijem još podijeliti sa javnosti, ali bit ce uzbudljivo'', otkrila nam je Ema, a mi joj želimo svu sreću u svemu što si je naumila!