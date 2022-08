Ellen DeGeners oglasila se putem društvenih mreža nakon vijesti o smrti svoje bivše djevojke Anne Heche-

Slavna televizijska voditeljica i komičarka Ellen DeGeners oglasila se nakon tužne vijesti o smrti glumice Anne Heche s kojom je bila u ljubavnoj vezi tijekom 90-ih godina.

"Ovo je tužan dan. Anninoj djeci, obitelji i prijateljima šaljem svu svoju ljubav", napisala je Ellen na svom profilu na Twitteru.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love.