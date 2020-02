Ella Dvornik završila je u bolnici u 33. tjednu trudnoće, a u posjet joj jedino smije doći suprug Charles.

Influencerica i blogerica Ella Dvornik hospitalizirana je u 33. tjednu trudnoće, a tu je vijest sama podijelila u svom najnovijem vlogu.

"Imam opet kolestazu, ovaj put sam na vrijeme mjerila žučne kiseline tako da nisu velike. Zbog toga sam tu, stavili su me na lijekove koji će mi smanjiti te kiseline u krvi. Ne znam koliko ću tu biti, trebala bih biti par dana, ali prošli put su mi rekli par dana pa sam rodila. Rekli su mi da sam na žučnoj dijeti i da ne smijem jesti šećer. Rasplakala sam se, glupo zvuči, ali užasno me to pogodilo", izjavila je Ella.

Ella će tako zapravo morati ostati u bolnici do kraja trudnoće, a u posjet joj smije doći samo suprug Charles, a njihovoj kčeri Balie zabranjen je dolazak obzirom da traje sezona gripe i viroza.

Ella bi trebala roditi 25. ožujka, a ona i Charles zasad nisu otkrili spol ni ime njihova drugog djeteta.