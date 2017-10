Vrijeme je za nju proletjelo. Ella Dvornik broji još sitno do poroda.

Ella Dvornik za koji tjedan postati će majka. Ona i njezin zaručnik Charles Pearce nedavno su se uselili u novi stan u kojem je sve spremo za dolazak novog člana njihove malene obitelji. Ella broji još sitno do poroda, a cijela trudnoća za nju je prošla prebrzo. Da ju je pomalo uhvatila panika, Ella se požalila na svom Facebooku.

"Pa di je vrijeme proletilo? Već sam pri kraju!! 32. tjedan. Imam osjećaj da nisam uopće stigla biti trudna. Sve sam normalno radila. Nadala sam se bar malo da ću moći pustiti korijenje u kauč i da me drugi dvore, dodaju mi stvari ...Sad imam još par tjedana do potpunog raspašoja, nespavanja, ne odmaranja... a još brdo posla do tada. Zaustavite vrijeme!", napisala je Ella, pred kojom je trenutno najljepša, ali i najizazovnija uloga života.