Nekad bi mi znala doći kartolina, kao ova iz Swiss, doduše prije bi On došao kući nego kartolina, ali bitna je namjera i trenutak iznenađenja kao i sama poruka💓. I danas dok sam nešto tražila, naletim na ovu kartolinu koja me jednako oduševi kao onda prije mnogo godina. Gdje su nestali takvi muškarci? #znaojeon #posljedniromantik #ljubavjetobila #malestvarisuvelikestvari