Ella Dvornik prisjetila se razdoblja kad se borila s psihičkim poremećajem.

Ella Dvornik već godinama otvoreno sa svojim pratiteljima i obožavateljima dijeli iksustva kroz koja je prošla u životu, bila ona pozitivna ili negativna.

Ovoga puta na Facebooku se osvrnula na borbu s poremećajem u prehrani kako bi onima koji kroz sve to možda prolaze baš u ovom trenutku, dala do znanja da ih razumije i zna kako im je. Podijelila im je savjete koji su njoj pomogli da se izvuče iz tog pakla.

Njezin post prenosimo u cijelosti.

''Kao što znate i ja sam nekoć imala poremećaje u prehrani. Znam koja je to psihička borba. To se ne može opisati riječima. Nitko to ne razumije, i tko nije doživio neće ni shvatiti... ali to je ozbiljan problem. Pogotovo danas kad je veliki utjecaj savršenstva na internetu. Mnogi ljudi to pokrenu zbog manjka vjere i samopouzdanja u sebe... to potiče i anksioznost i depresiju, zaista nije lako biti ta osoba. Dok neki to smatraju željom da budu mršavi ili fit - ovaj problem je puno dublji jer je psihički... nakon nekog vremena više nije stvar u fizičkom izgledu već u tom mazohizmu da u životu koji nije pod kontrolom, kontrolu stavite tamo gdje vam život ovisi. Jedina stvar koju vam ljudi ne mogu oduzeti je kontrolu nad vašim tijelom. Vjerujte mi da oni koji imaju ove poremećaje su izuzetno inteligentni samostalni ljudi koji će jednostavno nauditi sebi prije nego drugima. To su ljudi puni dobrote i veselja, ali puni demona drugih ljudi i očekivanja. Te demone izbacuju svojim poremećajima i tako vraćaju kontrolu nad sobom. Nešto što se prikralo kao nevina dijeta, postane horor. Znam, živjela sam taj horor. I možete reći da sam si ga sama stvorila i jesam, ali samo kao odvod za probleme koje sam imala u sebi. Oduzeti nešto sebi što me drži na životu je bio moj način da vratim kontrolu nad sobom, da me ne kontrolira materija bez inteligencije, već baš suprotno - ja. To je grozan život, koji utječe više na ljude oko vas nego na vas same. Koliko vas god boli, ljude oko vas boli puno više. Možemo pomoći tim ljudima. Žrtve nisu samo mladi, upoznala sam bake i djedove koji to proživljavaju. Oni to ne zaslužuju. Vi to ne zaslužujete. Mi to ne zaslužujemo. Pomozimo im da se zavole opet u punom sjaju. Ova država nikad nije imala ovakvu ustanovu, a tisuće umiru godišnje. Imaju prostor, ali ga treba urediti da se mogu savjetovati ljudi s ovim problemima... ako možete samo kunu dati, i to je korak naprijed'', poručila je Ella u svom postu.